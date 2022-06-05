https://arabic.sputniknews.com/20220605/إيران-تستدعي-السفير-الهندي-في-طهران-وتبلغه-احتجاجها-على-الإساءة-للرسول-محمد-1063137337.html

إيران تستدعي السفير الهندي في طهران وتبلغه احتجاجها على الإساءة للرسول محمد

إيران تستدعي السفير الهندي في طهران وتبلغه احتجاجها على الإساءة للرسول محمد

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، السفير الهندي في طهران وأبلغته احتجاجها على الإساءة للرسول في أحد البرامج التلفزيونية الهندية. 05.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-05T17:03+0000

2022-06-05T17:03+0000

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وأفادت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أن "رسول موسوي المدير العام لدائرة جنوب آسيا في الخارجية الإيرانية، استدعى السفير الهندي لدى طهران، وأبلغه احتجاج الجمهورية الإسلامية حكومة وشعبا على الإساءة للنبي محمد (ص) في برنامج تلفزيوني بالهند".وأعرب السفير الهندي، عن أسفه ورفضه لأي إساءة لنبي الإسلام، مؤكدا أن "هذا لا يمثل موقف حكومة الهند التي تولي الاحترام للأديان، وأن الشخص المسيء للنبي لا يتولى أي منصب حكومي، وإنما فقط لديه منصب حزبي، وقد تم طرده من هذا المنصب".واستدعت وزارة الخارجية الكويتية، "سفير جمهورية الهند، وسلمته مذكرة احتجاج، رفضت فيها بشكل كامل التصريحات التي صدرت عن مسؤول في الحزب الحاكم ضد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام".كما استدعت وزارة الخارجية القطرية، السفير الهندي، ديباك ميتال، وسلمته مذكرة رسمية، أعربت فيها، عن رفض قطر التام للتصريحات التي أدلى بها مسؤول في الحزب الحاكم بالهند، ضد رسول الله محمد.وفي وقت سابق، أعلن بيان صادر عن حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندي الحاكم، احترامه جميع الأديان وتنديده بشدة بإهانة أي شخصيات دينية.وقال الحزب في بيانه: "خلال آلاف السنين من تاريخ الهند، يحترم حزب بهاراتيا جاناتا جميع الأديان. ويندد بشدة بإهانة أي شخصيات دينية"، مضيفا أنه "يعارض بشدة أي أيديولوجية تهين أو تحط من قدر أي طائفة أو دين" وأنه "لا يروج لمثل هؤلاء الناس أو الفلسفة".وبحسب وسائل إعلام محلية، "أوقف الحزب الحاكم بالهند عضوية الناطق باسمه على خلفية تصريحاته المسيئة للرسول محمد".

https://arabic.sputniknews.com/20220605/الحزب-الحاكم-في-الهند-يعلن-احترامه-جميع-الأديان-ويندد-بشدة-بإهانة-أي-شخصيات-دينية-1063127944.html

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