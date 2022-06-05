https://arabic.sputniknews.com/20220605/إيران-تكشفت-حقيقة-اعتقال-منفذ-عملية-اغتيال-صياد-خدائي-1063144802.html

إيران تكشفت حقيقة اعتقال منفذ عملية اغتيال صياد خدائي

إيران تكشفت حقيقة اعتقال منفذ عملية اغتيال صياد خدائي

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، حقيقة التقارير التي أعلنت عن توقيف شخص متهم بالوقوف وراء اغتيال الضابط في الحرس الثوري، العقيد حسن صياد خدائي. 05.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-05T21:16+0000

2022-06-05T21:16+0000

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أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

أخبار إسرائيل اليوم

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، عن مصدر مطلع، "نفيه الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام عن توقيف شخص متهم في تصفية العقيد حسن صياد خدائي".وأضاف المصدر: أن "نشر مثل هذه الأخبار التي لا أساس لها والتي لها جانب أمني هي بالتأكيد حرب نفسية وموجة من إعلام العدو".وشيع عدد كبير من الإيرانيين، بينهم قادة في الحرس الثوري، مؤخرا، جثمان العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي، الذي تم اغتياله وسط طهران.وشارك في التشييع القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، وقائد "فيلق القدس" في الحرس، إسماعيل قاآني. واتهمت السلطت الإيرانية إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني، العقيد حسن صياد خدائي.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي خلال عملية إرهابية جنوبي طهران. وقالت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري، في بيان لها، إن "جهات تابعة للاستكبار والغطرسة العالمية تقف خلف العملية الإرهابية المضادة للثورة".كما أعلن الحرس الثوري الإيراني ضبط شبكة تجسس إسرائيلية في البلاد. وقالت العلاقات العامة التابعة للحرس الثوري، في بيان لها، إنه "تم القبض على عناصر شبكة إرهابية تابعة للمخابرات الصهيونية في إيران"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.وكانت صحيفة أمريكية قالت إن إسرائيل أبلغت واشنطن بأنها هي من تقف خلف اغتيال العقيد بالحرس الثوري الإيراني صياد خدائي قبل ثلاثة أيام في طهران.ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول استخباري مطّلع على الاتصالات بين البلدين لم تذكر اسمه، أن إسرائيل أبلغت الأمريكيين بأنها تقف وراء عملية الاغتيال.

https://arabic.sputniknews.com/20220530/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-يتعهد-بالثأر-من-إسرائيل-بعد-اغتيال-خدائي-1062879849.html

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أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار إسرائيل اليوم