https://arabic.sputniknews.com/20220605/اتحاد-الكرة-المصري-ينظم-احتفالية-لتكريم-محمد-صلاح-قبل-مواجهة-غينيا-1063131850.html
اتحاد الكرة المصري ينظم احتفالية لتكريم محمد صلاح قبل مواجهة غينيا
اتحاد الكرة المصري ينظم احتفالية لتكريم محمد صلاح قبل مواجهة غينيا
قرر اتحاد الكرة المصري، برئاسة جمال علام، تنظيم احتفالية لتكريم نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول محمد صلاح، وذلك قبل انطلاق مباراة مصر وغينيا المقرر إقامتها... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T15:22+0000
2022-06-05T15:22+0000
2022-06-05T15:22+0000
مجتمع
رياضة
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وقال موقع "اليوم السابع"، إن الاحتفالية ستشهد تكريم صلاح تقديرا لما حققه من إنجازات ونجاحات مع ناديه ليفربول والمنتخب المصري خلال الفترة الأخيرة.ومن المقرر أن يدخل المنتخب المصري مساء اليوم، مباراة في غاية الأهمية أمام منتخب غينيا، بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، حيث يتواجد في المجموعة الرابعة كل من مصر وغينيا وإثيوبيا ومالاوى.وفي وقت سابق، حصل صلاح على جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي لموسم 2022/2021، وذلك عن هدفه المذهل الذي سجله ضد مانشستر سيتي في شهر أكتوبر الماضي بالمباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب آنفيلد.وذهبت جائزتا أفضل هدف ولاعب الموسم لصلاح بعد ساعات من خسارة فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد 1-0 السبت الماضي في ملعب فرنسا في العاصمة باريس.
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, رياضة
اتحاد الكرة المصري ينظم احتفالية لتكريم محمد صلاح قبل مواجهة غينيا
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قرر اتحاد الكرة المصري، برئاسة جمال علام، تنظيم احتفالية لتكريم نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول محمد صلاح، وذلك قبل انطلاق مباراة مصر وغينيا المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.
وقال موقع "اليوم السابع
"، إن الاحتفالية ستشهد تكريم صلاح تقديرا لما حققه من إنجازات ونجاحات مع ناديه ليفربول والمنتخب المصري خلال الفترة الأخيرة.
ومن المقرر أن يدخل المنتخب المصري مساء اليوم، مباراة في غاية الأهمية أمام منتخب غينيا، بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، حيث يتواجد في المجموعة الرابعة كل من مصر وغينيا وإثيوبيا ومالاوى.
وفي وقت سابق، حصل صلاح
على جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي لموسم 2022/2021، وذلك عن هدفه المذهل الذي سجله ضد مانشستر سيتي في شهر أكتوبر الماضي بالمباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب آنفيلد.
وذهبت جائزتا أفضل هدف ولاعب الموسم لصلاح بعد ساعات من خسارة فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا
أمام ريال مدريد 1-0 السبت الماضي في ملعب فرنسا في العاصمة باريس.