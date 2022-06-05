https://arabic.sputniknews.com/20220605/استئناف-اجتماعات-مجموعة-الاتصال-العربية-بشأن-الأزمة-الأوكرانية-1063122703.html
استئناف اجتماعات مجموعة الاتصال العربية بشأن الأزمة الأوكرانية
استئناف اجتماعات مجموعة الاتصال العربية بشأن الأزمة الأوكرانية
اجتمعت مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري بشأن الأزمة في أوكرانيا، اليوم الأحد، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، لبحث تطورات الوضع وتداعياته على... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T12:25+0000
2022-06-05T12:25+0000
2022-06-05T12:25+0000
جامعة الدول العربية
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقالت المجموعة في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن اجتماعها يأتي في إطار مواصلة تنفيذ المهمة الموكلة لها من قبل مجلس الجامعة العربية، حيث ناقشت سبل مواصلة المساهمة في جهود تسوية الأزمة.وقال المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية أن المجموعة اتفقت على الاستمرار في متابعة ورصد التطورات وتقييمها خلال جلساتها المتعاقبة.كما اتفق الحضور على التباحث في كيفية التوصل إلى تحقيق تقدم فاعل في جهود حل الأزمة في إطار علاقات "الصداقة المتينة" التي تجمع الجانب العربي مع طرفيها، بحسب رشدي.وأضاف رشدي أن المجموعة اتفقت أيضا على أهمية تفعيل التحرك العربي خلال المرحلة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تنسيق الجهود المبذولة دوليا للمساهمة في تسوية الأزمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/الجامعة-العربية-تدعو-المجتمع-الدولي-لمواصلة-دعم-سوريا-وتطالب-بألا-يتأثر-بالوضع-في-أوكرانيا-1062062037.html
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جامعة الدول العربية, روسيا, أخبار أوكرانيا
استئناف اجتماعات مجموعة الاتصال العربية بشأن الأزمة الأوكرانية
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اجتمعت مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري بشأن الأزمة في أوكرانيا، اليوم الأحد، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، لبحث تطورات الوضع وتداعياته على المنطقة العربية.
وقالت المجموعة في بيان، حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه، إن اجتماعها يأتي في إطار مواصلة تنفيذ المهمة الموكلة لها من قبل مجلس الجامعة العربية، حيث ناقشت سبل مواصلة المساهمة في جهود تسوية الأزمة.
وقال المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية
أن المجموعة اتفقت على الاستمرار في متابعة ورصد التطورات وتقييمها خلال جلساتها المتعاقبة.
كما اتفق الحضور على التباحث في كيفية التوصل إلى تحقيق تقدم فاعل في جهود حل الأزمة في إطار علاقات "الصداقة المتينة" التي تجمع الجانب العربي مع طرفيها
، بحسب رشدي.
وأضاف رشدي أن المجموعة اتفقت أيضا على أهمية تفعيل التحرك العربي خلال المرحلة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تنسيق الجهود المبذولة دوليا للمساهمة في تسوية الأزمة.