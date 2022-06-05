https://arabic.sputniknews.com/20220605/الأردن-يوقع-مذكرة-تفاهم-مع-شركة-تركية-للتنقيب-عن-الذهب-1063108743.html
الأردن يوقع مذكرة تفاهم مع شركة تركية للتنقيب عن الذهب
الأردن يوقع مذكرة تفاهم مع شركة تركية للتنقيب عن الذهب
وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، مذكرتي تفاهم، الأولى مع الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب لاستكشاف النحاس في منطقة ضانا، والثانية مع شركة... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T08:25+0000
2022-06-05T08:25+0000
2022-06-05T08:25+0000
أخبار الأردن
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ووقع المذكرتين وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، فيما وقع المذكّرة عن المتكاملة نائب رئيس هيئة المديرين معين قدادة وعن شركة "سولفيست" التركية رئيس الشركة أندريه بوريسوف، بحسب ما نقل موقع "المملكة".وأشار إلى أن الشركة ستعمل ضمن منطقة مساحتها حوالي 155 كيلومترا مربعا، مؤكدا أهمية المذكرة في التوسع في استغلال الثروات الطبيعية في أراضي المملكة لرفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة واستحداث فرص العمل للمجتمعات المحلية.وبيّن الخرابشة أن الوزارة سبق وأن وقّعت في شهر أبريل/نيسان الماضي مع شركة "سولفيست" مذكرة تفاهم لاستكشاف النحاس في منطقة أبو خشيبة بعد تأهيلها وأخذ الموافقات حسب الأصول، لافتا النظر إلى أن الشركة ملتزمة ببرنامج العمل المحدد في مذكرة التفاهم.وفي شهر أبريل 2022، وقّعت الوزارة مع شركة سولفيست التركية مذكرة تفاهم لاستكشاف خام النحاس والمعادن المصاحبة والتنقيب عنه في مناطق وادي أبو خشيبة وغور فيفا جنوبيّ المملكة وفي شهر أبريل أيضا وقعت الوزارة مع (شركة تجانس لتملك وإقامة المشاريع) مذكرة تفاهم لإعداد خارطة بالثروات المعدنية لتعزيز فرص الاستثمار في المملكة لإجراء مسح كهرومغناطيسي لمناطق المملكة وإعداد خارطة للثروات المعدنية بالمملكة تتضمن المواقع التي من الممكن الاستثمار فيها في مجال التعدين ويتم الاستفادة منها لغايات التنقيب المستقبلية عن المعادن والمصادر الطبيعية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن
الأردن يوقع مذكرة تفاهم مع شركة تركية للتنقيب عن الذهب
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وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، مذكرتي تفاهم، الأولى مع الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب لاستكشاف النحاس في منطقة ضانا، والثانية مع شركة "سولفيست" التركية لاستكشاف الذهب في منطقة أبو خشيبة.
ووقع المذكرتين وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، فيما وقع المذكّرة عن المتكاملة نائب رئيس هيئة المديرين معين قدادة وعن شركة "سولفيست" التركية رئيس الشركة أندريه بوريسوف، بحسب ما نقل
موقع "المملكة".
وقال الوزير الخرابشة في تصريح صحفي عن المذكرة مع شركة "سولفيست"، أن المذكرة ومدتها 14 شهرا هي الثانية مع الشركة وتشمل الاستكشاف والتنقيب عن الذهب في منطقة وادي أبو خشيبة جنوبي المملكة في إطار مساعي الوزارة لتعزيز القيمة المضافة لقطاع التعدين في المملكة لاستغلال المعادن الاستراتيجية.
وأشار إلى أن الشركة ستعمل ضمن منطقة مساحتها حوالي 155 كيلومترا مربعا، مؤكدا أهمية المذكرة في التوسع في استغلال الثروات الطبيعية في أراضي المملكة لرفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة واستحداث فرص العمل للمجتمعات المحلية.
وبيّن الخرابشة أن الوزارة سبق وأن وقّعت في شهر أبريل/نيسان الماضي مع شركة "سولفيست" مذكرة تفاهم لاستكشاف
النحاس في منطقة أبو خشيبة بعد تأهيلها وأخذ الموافقات حسب الأصول، لافتا النظر إلى أن الشركة ملتزمة ببرنامج العمل المحدد في مذكرة التفاهم.
وفي شهر أبريل 2022، وقّعت الوزارة مع شركة سولفيست التركية مذكرة تفاهم لاستكشاف خام النحاس والمعادن المصاحبة والتنقيب عنه في مناطق وادي أبو خشيبة وغور فيفا جنوبيّ المملكة وفي شهر أبريل أيضا وقعت الوزارة مع (شركة تجانس لتملك وإقامة المشاريع) مذكرة تفاهم لإعداد خارطة بالثروات المعدنية لتعزيز فرص الاستثمار في المملكة لإجراء مسح كهرومغناطيسي لمناطق المملكة وإعداد خارطة للثروات المعدنية بالمملكة تتضمن المواقع التي من الممكن الاستثمار فيها في مجال التعدين ويتم الاستفادة منها لغايات التنقيب المستقبلية عن المعادن والمصادر الطبيعية.