https://arabic.sputniknews.com/20220605/الأرصاد-المصرية-تؤكد-ارتفاع-الحرارة-بمعدل-3-درجات-بدءا-من-الأربعاء-القادم-1063124330.html
الأرصاد المصرية تؤكد ارتفاع الحرارة بمعدل 3 درجات بدءا من الأربعاء القادم
الأرصاد المصرية تؤكد ارتفاع الحرارة بمعدل 3 درجات بدءا من الأربعاء القادم
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن زيادة في درجات الحرارة ستشهدها البلاد بدءا من الأربعاء القادم. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T12:44+0000
2022-06-05T12:44+0000
2022-06-05T12:44+0000
درجات الحرارة اليوم
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ووفقا لما نشرته الهيئة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا يبدأ بدرجتين ويزيد إلى ثلاثة بداية من يوم الأربعاء القادم.وأشار بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة ستسجل بدء من يوم الأربعاء، بين 37 لـ 38 درجة مئوية، لافتا إلى أن هذا الارتفاع ستصاحبه عدة مظاهر، منها الشبورة المائية خلال فترة الصباح الباكر على الطرق الزراعية والمسطحات المائية.كما حذر البيان من ارتفاع نسب الرطوبة في فترات النهار، مشيرا إلى أنها سوف تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.
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درجات الحرارة اليوم, أخبار مصر الآن
الأرصاد المصرية تؤكد ارتفاع الحرارة بمعدل 3 درجات بدءا من الأربعاء القادم
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن زيادة في درجات الحرارة ستشهدها البلاد بدءا من الأربعاء القادم.
ووفقا لما نشرته الهيئة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت أن درجات الحرارة
ستشهد ارتفاعا يبدأ بدرجتين ويزيد إلى ثلاثة بداية من يوم الأربعاء القادم.
وأشار بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية
، إلى أن درجات الحرارة ستسجل بدء من يوم الأربعاء، بين 37 لـ 38 درجة مئوية، لافتا إلى أن هذا الارتفاع ستصاحبه عدة مظاهر، منها الشبورة المائية خلال فترة الصباح الباكر على الطرق الزراعية والمسطحات المائية.
وفي حين أكد البيان أن تلك الشبورة لن تؤثر على الحالة المرورية، أشار إلى وجود نشاط للرياح على القاهرة ومحافظات الوجه البحري ومناطق من جنوب سيناء.
كما حذر البيان من ارتفاع نسب الرطوبة في فترات النهار، مشيرا إلى أنها سوف تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.