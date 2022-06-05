عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220605/الاتحاد-الروسي-لكرة-القدم-يرسل-احتجاجا-إلى-الفيفا-بسبب-صورة-على-قميص-منتخب-أوكرانيا-1063143577.html
الاتحاد الروسي لكرة القدم يرسل احتجاجا إلى "الفيفا" بسبب صورة على قميص منتخب أوكرانيا
الاتحاد الروسي لكرة القدم يرسل احتجاجا إلى "الفيفا" بسبب صورة على قميص منتخب أوكرانيا
أرسل الاتحاد الروسي لكرة القدم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) مذكرة احتجاج بسبب ظهور صورة شبه جزيرة القرم كجزء من خريطة أوكرانيا الموجودة على زي المنتخب... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T20:39+0000
2022-06-05T20:39+0000
رياضة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/05/1063143252_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c09064cb4368ab7247957c0e6733337b.jpg
وبحسب البيان الرسمي: "أرسل الاتحاد الروسي لكرة القدم احتجاجا إلى الفيفا بشأن انتهاك قواعد التنظيم من قبل الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، وهي إظهار صورة شبه جزيرة القرم كجزء من أوكرانيا على قميص المنتخب الأوكراني وهي تقع ضمن نطاق أراضي روسيا".وخسر المنتخب الأوكراني قبل قليل أمام نظيره الولزي بهدف نظيف ليودع تصفيات كأس العالم قطر 2022.يذكر أن شبه جزير القرم عادت إلى الحضن الروسي بعد استفتاء شعبي جرى في شبه الجزيرة ومدينة سيفاستوبول الساحلية، يوم 16 آذار/مارس 2014؛ وأصبحت كلتا المنطقتين ضمن قوام روسيا الاتحادية، اعتبارا من 18 آذار/مارس من ذات العام.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/ويلز-تتأهل-لكأس-العالم-للمرة-الأولى-منذ-64-عاما-بالفوز-على-أوكرانيا-1063139638.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/05/1063143252_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_e0dfc7b000ccc50272d0bd7301c1598f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, روسيا

الاتحاد الروسي لكرة القدم يرسل احتجاجا إلى "الفيفا" بسبب صورة على قميص منتخب أوكرانيا

20:39 GMT 05.06.2022
© Sputnik . ANDY BUCHANANمنتخب أوكرانيا
منتخب أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© Sputnik . ANDY BUCHANAN
تابعنا عبرTelegram
أرسل الاتحاد الروسي لكرة القدم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) مذكرة احتجاج بسبب ظهور صورة شبه جزيرة القرم كجزء من خريطة أوكرانيا الموجودة على زي المنتخب الأوكراني في تصفيات كأس العالم.
وبحسب البيان الرسمي: "أرسل الاتحاد الروسي لكرة القدم احتجاجا إلى الفيفا بشأن انتهاك قواعد التنظيم من قبل الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، وهي إظهار صورة شبه جزيرة القرم كجزء من أوكرانيا على قميص المنتخب الأوكراني وهي تقع ضمن نطاق أراضي روسيا".
وخسر المنتخب الأوكراني قبل قليل أمام نظيره الولزي بهدف نظيف ليودع تصفيات كأس العالم قطر 2022.
لاعب المنتخب الأوكراني أندريه يارمولينكو ضد منتخب ويلز - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
ويلز تتأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 64 عاما بالفوز على أوكرانيا
18:18 GMT
يذكر أن شبه جزير القرم عادت إلى الحضن الروسي بعد استفتاء شعبي جرى في شبه الجزيرة ومدينة سيفاستوبول الساحلية، يوم 16 آذار/مارس 2014؛ وأصبحت كلتا المنطقتين ضمن قوام روسيا الاتحادية، اعتبارا من 18 آذار/مارس من ذات العام.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала