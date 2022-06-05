https://arabic.sputniknews.com/20220605/الاتحاد-الروسي-لكرة-القدم-يرسل-احتجاجا-إلى-الفيفا-بسبب-صورة-على-قميص-منتخب-أوكرانيا-1063143577.html
الاتحاد الروسي لكرة القدم يرسل احتجاجا إلى "الفيفا" بسبب صورة على قميص منتخب أوكرانيا
الاتحاد الروسي لكرة القدم يرسل احتجاجا إلى "الفيفا" بسبب صورة على قميص منتخب أوكرانيا
أرسل الاتحاد الروسي لكرة القدم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) مذكرة احتجاج بسبب ظهور صورة شبه جزيرة القرم كجزء من خريطة أوكرانيا الموجودة على زي المنتخب... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T20:39+0000
2022-06-05T20:39+0000
2022-06-05T20:39+0000
رياضة
روسيا
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وبحسب البيان الرسمي: "أرسل الاتحاد الروسي لكرة القدم احتجاجا إلى الفيفا بشأن انتهاك قواعد التنظيم من قبل الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، وهي إظهار صورة شبه جزيرة القرم كجزء من أوكرانيا على قميص المنتخب الأوكراني وهي تقع ضمن نطاق أراضي روسيا".وخسر المنتخب الأوكراني قبل قليل أمام نظيره الولزي بهدف نظيف ليودع تصفيات كأس العالم قطر 2022.يذكر أن شبه جزير القرم عادت إلى الحضن الروسي بعد استفتاء شعبي جرى في شبه الجزيرة ومدينة سيفاستوبول الساحلية، يوم 16 آذار/مارس 2014؛ وأصبحت كلتا المنطقتين ضمن قوام روسيا الاتحادية، اعتبارا من 18 آذار/مارس من ذات العام.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/ويلز-تتأهل-لكأس-العالم-للمرة-الأولى-منذ-64-عاما-بالفوز-على-أوكرانيا-1063139638.html
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رياضة, روسيا
الاتحاد الروسي لكرة القدم يرسل احتجاجا إلى "الفيفا" بسبب صورة على قميص منتخب أوكرانيا
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أرسل الاتحاد الروسي لكرة القدم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) مذكرة احتجاج بسبب ظهور صورة شبه جزيرة القرم كجزء من خريطة أوكرانيا الموجودة على زي المنتخب الأوكراني في تصفيات كأس العالم.
وبحسب البيان الرسمي: "أرسل الاتحاد الروسي لكرة القدم احتجاجا إلى الفيفا بشأن انتهاك قواعد التنظيم من قبل الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، وهي إظهار صورة شبه جزيرة القرم كجزء من أوكرانيا على قميص المنتخب الأوكراني وهي تقع ضمن نطاق أراضي روسيا".
وخسر المنتخب الأوكراني قبل قليل أمام نظيره الولزي بهدف نظيف ليودع تصفيات كأس العالم قطر 2022.
يذكر أن شبه جزير القرم عادت إلى الحضن الروسي بعد استفتاء شعبي جرى في شبه الجزيرة ومدينة سيفاستوبول الساحلية، يوم 16 آذار/مارس 2014؛ وأصبحت كلتا المنطقتين ضمن قوام روسيا الاتحادية، اعتبارا من 18 آذار/مارس من ذات العام.