https://arabic.sputniknews.com/20220605/الادعاء-العام-في-دونيتسك-يرفع-قضية-ضد-مرتزق-بريطاني-أمام-المحكمة-1063113734.html

الادعاء العام في دونيتسك يرفع قضية ضد مرتزق بريطاني أمام المحكمة

الادعاء العام في دونيتسك يرفع قضية ضد مرتزق بريطاني أمام المحكمة

أعلن مكتب المدعي العام لجمهورية دونيتسك الشعبية انتهاء التحقيق وإحالة القضية الجنائية ضد المرتزق البريطاني أيدن أسلين إلى المحكمة، حيث ينتظر أن يواجه عقوبة... 05.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-05T10:23+0000

2022-06-05T10:23+0000

2022-06-05T10:23+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

مرتزقة

حكم الإعدام

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102111/11/1021111108_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_049e1d4b9abcf983f2db990b22c682ad.jpg

وأعلن المكتب في بيان نشره عبر حسابه على موقع "تليغرام"، اليوم الأحد "انتهت دائرة التحقيق من التحقيق في قضية جنائية ضد مرتزق أجنبي - المواطن البريطاني أيدن دانيال جون مارك أسلين ... مع الأخذ في الاعتبار زمن الحرب وبناء على أحكام القانون الجنائي الحالي وبناء على نتائج المحاكمة، قد يتم تسليط على المرتزق إجراء عقابي استثنائي- عقوبة الإعدام".وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن "المرتزقة الذين وصلوا إلى أوكرانيا ليسوا مقاتلين وأفضل ما ينتظرهم هو السجن لمدة طويلة".وأشار إلى أن المرتزقة الأجانب لا يتمتعون بوضع المقاتلين بموجب القانون الدولي الإنساني.هذا وقال شون بينر، على الهواء على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، إنه وجّه مع أسلين طلبا إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون للمساعدة في مبادلة السياسي الأوكراني المعارض فيكتور ميدفيدتشوك.يذكر أن شون بينر وأسلين استسلما في مدينة ماريوبول في منتصف شهر أبريل/نيسان الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220527/دونيتسك-من-المحتمل-أن-يواجه-المرتزقة-البريطانيون-والمغاربة-حكم-الإعدام-1062778048.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, مرتزقة, حكم الإعدام