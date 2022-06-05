https://arabic.sputniknews.com/20220605/الادعاء-العام-في-دونيتسك-يرفع-قضية-ضد-مرتزق-بريطاني-أمام-المحكمة-1063113734.html
الادعاء العام في دونيتسك يرفع قضية ضد مرتزق بريطاني أمام المحكمة
الادعاء العام في دونيتسك يرفع قضية ضد مرتزق بريطاني أمام المحكمة
أعلن مكتب المدعي العام لجمهورية دونيتسك الشعبية انتهاء التحقيق وإحالة القضية الجنائية ضد المرتزق البريطاني أيدن أسلين إلى المحكمة، حيث ينتظر أن يواجه عقوبة... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T10:23+0000
2022-06-05T10:23+0000
2022-06-05T10:23+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
مرتزقة
حكم الإعدام
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102111/11/1021111108_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_049e1d4b9abcf983f2db990b22c682ad.jpg
وأعلن المكتب في بيان نشره عبر حسابه على موقع "تليغرام"، اليوم الأحد "انتهت دائرة التحقيق من التحقيق في قضية جنائية ضد مرتزق أجنبي - المواطن البريطاني أيدن دانيال جون مارك أسلين ... مع الأخذ في الاعتبار زمن الحرب وبناء على أحكام القانون الجنائي الحالي وبناء على نتائج المحاكمة، قد يتم تسليط على المرتزق إجراء عقابي استثنائي- عقوبة الإعدام".وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن "المرتزقة الذين وصلوا إلى أوكرانيا ليسوا مقاتلين وأفضل ما ينتظرهم هو السجن لمدة طويلة".وأشار إلى أن المرتزقة الأجانب لا يتمتعون بوضع المقاتلين بموجب القانون الدولي الإنساني.هذا وقال شون بينر، على الهواء على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، إنه وجّه مع أسلين طلبا إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون للمساعدة في مبادلة السياسي الأوكراني المعارض فيكتور ميدفيدتشوك.يذكر أن شون بينر وأسلين استسلما في مدينة ماريوبول في منتصف شهر أبريل/نيسان الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/دونيتسك-من-المحتمل-أن-يواجه-المرتزقة-البريطانيون-والمغاربة-حكم-الإعدام-1062778048.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102111/11/1021111108_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_3105cef9a4cc17ff22e87060a06ab340.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مرتزقة, حكم الإعدام
الادعاء العام في دونيتسك يرفع قضية ضد مرتزق بريطاني أمام المحكمة
تابعنا عبر
أعلن مكتب المدعي العام لجمهورية دونيتسك الشعبية انتهاء التحقيق وإحالة القضية الجنائية ضد المرتزق البريطاني أيدن أسلين إلى المحكمة، حيث ينتظر أن يواجه عقوبة الإعدام.
وأعلن المكتب في بيان نشره عبر حسابه على موقع "تليغرام"، اليوم الأحد "انتهت دائرة التحقيق من التحقيق في قضية جنائية ضد مرتزق أجنبي - المواطن البريطاني أيدن دانيال جون مارك أسلين ... مع الأخذ في الاعتبار زمن الحرب وبناء على أحكام القانون الجنائي الحالي وبناء على نتائج المحاكمة، قد يتم تسليط على المرتزق إجراء عقابي استثنائي- عقوبة الإعدام".
وأضاف البيان أن التحقيق أثبت أنه شارك في العدوان المسلح لأوكرانيا للاستيلاء بالقوة على السلطة في جمهورية دونيتسك مقابل مكافأة. وتجدر الإشارة إلى أن القضية الجنائية أحيلت إلى المحكمة للنظر في أسسها الموضوعية والجلسة الأولى ستعقد قريبا.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن "المرتزقة الذين وصلوا إلى أوكرانيا ليسوا مقاتلين وأفضل ما ينتظرهم هو السجن لمدة طويلة".
وأشار إلى أن المرتزقة الأجانب لا يتمتعون بوضع المقاتلين بموجب القانون الدولي الإنساني.
هذا وقال شون بينر، على الهواء على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، إنه وجّه مع أسلين طلبا إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون للمساعدة في مبادلة السياسي الأوكراني المعارض فيكتور ميدفيدتشوك.
يذكر أن شون بينر وأسلين استسلما في مدينة ماريوبول في منتصف شهر أبريل/نيسان الماضي.