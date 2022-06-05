https://arabic.sputniknews.com/20220605/الجزائر-تأكد-ضرورة-تعميم-الحلول-التكنولوجية-في-استهلاك-الطاقة-1063121808.html
الجزائر تأكد ضرورة تعميم الحلول التكنولوجية في استهلاك الطاقة
الجزائر تأكد ضرورة تعميم الحلول التكنولوجية في استهلاك الطاقة
أكدت محافظة الطاقات المتجددة بالجزائر، يوم أمس السبت، أهمية الحلول التكنولوجية الحديثة من أجل التحكم في الاستهلاك الطاقوي، مشيرة لمساهمتها في تحقيق الأهداف... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T12:22+0000
2022-06-05T12:22+0000
2022-06-05T12:22+0000
العالم العربي
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وقال بيان صادر عن المحافظة نقلته وكالة الأنباء الجزائرية: "في إطار المرافقة التقنية للجماعات المحلية في تنفيذ برامج النجاعة الطاقوية، قامت المحافظة بتقييم تأثير تطبيق أنظمة المراقبة المركزية للمحطات المستهلكة للطاقة والموجهة للاستعمال في المدارس والمساجد، والمباني العمومية من أجل تسيير ذكي للطلب على الطاقة واستهلاكها".وبحسب البيان "فإن الأمر يتعلق بمشروع نموذجي، يهدف إلى مركزية وتنفيذ الوظائف الخاصة بالمراقبة والتحكم عن بعد، للمحطات المخصصة للتدفئة والإضاءة وضخ المياه على مستوى بلدية قنزات، من طرف مؤسسة مصغرة محلية متخصصة في مجال الحصول على البيانات والمراقبة".وفقا للبيان فان التقييم "الموضوعي والممتدة في الزمن لهذا المشروع قد سمح بتسجيل تحقيق في اقتصاد الطاقة بحوالي 30% و50%على فواتير استهلاك الكهرباء والغاز".وتابع البيان "أن نجاح استراتيجيات الانتقال الطاقوي يتم حتما برقمنة مسار توزيع الطاقة و استهلاكها لدى المستعمل النهائي".وفقا للبيانـ، فإن محافظة الطاقات المجددة "تشجع بشدة مثل هذا الإسهام من الكفاءات لفائدة الجماعات المحلية، والقطاعات الأخرى مما يسمح بتحقيق أهداف الحكومة في مجال النجاعة الطاقوية في آجال معقولة وبتكاليف أقل".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الجزائر تأكد ضرورة تعميم الحلول التكنولوجية في استهلاك الطاقة
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أكدت محافظة الطاقات المتجددة بالجزائر، يوم أمس السبت، أهمية الحلول التكنولوجية الحديثة من أجل التحكم في الاستهلاك الطاقوي، مشيرة لمساهمتها في تحقيق الأهداف التي سطرتها الحكومة في مجال النجاعة الطاقوية، لاسيما على مستوى الجماعات المحلية.
وقال بيان
صادر عن المحافظة نقلته وكالة الأنباء الجزائرية: "في إطار المرافقة التقنية للجماعات المحلية في تنفيذ برامج النجاعة الطاقوية، قامت المحافظة بتقييم تأثير تطبيق أنظمة المراقبة المركزية للمحطات المستهلكة للطاقة والموجهة للاستعمال في المدارس والمساجد، والمباني العمومية من أجل تسيير ذكي للطلب على الطاقة واستهلاكها".
وبحسب البيان "فإن الأمر يتعلق بمشروع نموذجي، يهدف إلى مركزية وتنفيذ الوظائف الخاصة بالمراقبة والتحكم عن بعد، للمحطات المخصصة للتدفئة والإضاءة وضخ المياه على مستوى بلدية قنزات، من طرف مؤسسة مصغرة محلية متخصصة في مجال الحصول على البيانات والمراقبة".
وفقا للبيان فان التقييم "الموضوعي والممتدة في الزمن لهذا المشروع قد سمح بتسجيل تحقيق في اقتصاد الطاقة بحوالي 30% و50%على فواتير استهلاك الكهرباء والغاز".
وتابع البيان "أن نجاح استراتيجيات الانتقال الطاقوي يتم حتما برقمنة مسار توزيع الطاقة و استهلاكها لدى المستعمل النهائي".
وفقا للبيانـ، فإن محافظة الطاقات المجددة "تشجع بشدة مثل هذا الإسهام من الكفاءات لفائدة الجماعات المحلية، والقطاعات الأخرى مما يسمح بتحقيق أهداف الحكومة في مجال النجاعة الطاقوية في آجال معقولة وبتكاليف أقل".