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الجزائر.. تحذير من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بالولايات الجنوبية
الجزائر.. تحذير من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بالولايات الجنوبية
حذرت مصالح الأرصاد الجوية في الجزائر من تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة القصوى على بعض المناطق في جنوب البلاد. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T08:43+0000
2022-06-05T08:43+0000
الجزائر
درجات الحرارة اليوم
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ونقلت صحيفة "النهار" عن مصدر في مصالح الأرصاد أن درجات الحرارة قد ترتفع إلى 47 درجة مئوية في الظل.وأشار المصدر إلى أن هذا الارتفاع في درجة الحرارة سيبدأ من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم حتى الساعة السادسة مساء.وأوضح المصدر أن الولايات المعنية بهذا التحذير هي: تيميمون، وبرج باجي مختار وأدرار.وكانت مصالح الأرصاد الجوية، قد أصدرت تنبيها، يوم السبت، حذرت فيه من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة، تصل إلى 47 درجة مئوية في الظل.وكانت الولايات المعنية بهذا التحذير هي: الوادي، تقرت، ورقلة، المنيعة، تيميمون، إن صالح، أدرار، برج باجي مختار.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/أجهزة-الأمن-الجزائرية-تعثرعلى-جثتي-شابين-على-متن-طائرة-1063084855.html
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الجزائر, درجات الحرارة اليوم

الجزائر.. تحذير من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بالولايات الجنوبية

08:43 GMT 05.06.2022
© REUTERS / RAMZI BOUDINAمواطنون في أحد شوارع الجزائر في ظل تفشي كورونا
مواطنون في أحد شوارع الجزائر في ظل تفشي كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© REUTERS / RAMZI BOUDINA
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حذرت مصالح الأرصاد الجوية في الجزائر من تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة القصوى على بعض المناطق في جنوب البلاد.
ونقلت صحيفة "النهار" عن مصدر في مصالح الأرصاد أن درجات الحرارة قد ترتفع إلى 47 درجة مئوية في الظل.
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أمس, 15:33 GMT
وأشار المصدر إلى أن هذا الارتفاع في درجة الحرارة سيبدأ من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم حتى الساعة السادسة مساء.
وأوضح المصدر أن الولايات المعنية بهذا التحذير هي: تيميمون، وبرج باجي مختار وأدرار.
وكانت مصالح الأرصاد الجوية، قد أصدرت تنبيها، يوم السبت، حذرت فيه من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة، تصل إلى 47 درجة مئوية في الظل.
وكانت الولايات المعنية بهذا التحذير هي: الوادي، تقرت، ورقلة، المنيعة، تيميمون، إن صالح، أدرار، برج باجي مختار.
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