https://arabic.sputniknews.com/20220605/الجيش-الإسرائيلي-يجبر-طفلا-فلسطينيا-على-خلع-ملابسه-صور-1063129452.html
الجيش الإسرائيلي يجبر طفلا فلسطينيا على خلع ملابسه.. صور
الجيش الإسرائيلي يجبر طفلا فلسطينيا على خلع ملابسه.. صور
أرغم جنود الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، طفلا فلسطينيا على خلع ملابسه، والعودة إلى منزله عاريا. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T14:40+0000
2022-06-05T14:40+0000
2022-06-05T14:40+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، أن جنود الجيش الإسرائيلي المتمركزين على الحاجز العسكري (طورة) في منطقة يعبد جنوب غربي جنين، قد أرغموا طفلا فلسطينيا على خلع ملابسه وقاموالاستيلاء عليها.وأكدت الوكالة أن الجنود الإسرائيليين أرغموا الطفل يوسف سند يوسف قبها، البالغ من العمر 3 سنوات فقط، على خلع ملابسه والاستيلاء عليها، بدعوى أن قميصه مرسوم عليه صورة بندقية.وأجرت الوكالة اتصالا هاتفيا مع ذوي الطفل يوسف قبها، وأشاروا إلى أن ابنهم كان عائدا مع والدته حيث أوقفه جنود الجيش الإسرائيلي على حاجز عسكري طورة، في منطقة يعبد جنوب غربي جنين، بدعوى أن القميص الذي يرتديه مرسوم عليه صورة بندقية.ولفتت أسرة الطفل الفلسطيني أن عناصر الجيش الإسرائيلي احتجزوا ولدهم وأرغموه على خلع قميصه واستولوا عليه، حيث اضطر للعودة الى منزله عاريا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
الجيش الإسرائيلي يجبر طفلا فلسطينيا على خلع ملابسه.. صور
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أرغم جنود الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، طفلا فلسطينيا على خلع ملابسه، والعودة إلى منزله عاريا.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية
، مساء اليوم الأحد، أن جنود الجيش الإسرائيلي المتمركزين على الحاجز العسكري (طورة) في منطقة يعبد جنوب غربي جنين
، قد أرغموا طفلا فلسطينيا على خلع ملابسه وقاموالاستيلاء عليها.
وأكدت الوكالة أن الجنود الإسرائيليين أرغموا الطفل يوسف سند يوسف قبها، البالغ من العمر 3 سنوات فقط، على خلع ملابسه والاستيلاء عليها، بدعوى أن قميصه مرسوم عليه صورة بندقية.
وأجرت الوكالة اتصالا هاتفيا مع ذوي الطفل يوسف قبها، وأشاروا إلى أن ابنهم كان عائدا مع والدته حيث أوقفه جنود الجيش الإسرائيلي على حاجز عسكري طورة، في منطقة يعبد جنوب غربي جنين، بدعوى أن القميص الذي يرتديه مرسوم عليه صورة بندقية.
ولفتت أسرة الطفل الفلسطيني أن عناصر الجيش الإسرائيلي
احتجزوا ولدهم وأرغموه على خلع قميصه واستولوا عليه، حيث اضطر للعودة الى منزله عاريا.