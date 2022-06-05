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https://arabic.sputniknews.com/20220605/الحزب-الحاكم-في-الهند-يعلن-احترامه-جميع-الأديان-ويندد-بشدة-بإهانة-أي-شخصيات-دينية-1063127944.html
الحزب الحاكم في الهند يعلن احترامه جميع الأديان ويندد بشدة بإهانة أي شخصيات دينية
الحزب الحاكم في الهند يعلن احترامه جميع الأديان ويندد بشدة بإهانة أي شخصيات دينية
أعلن بيان صادر عن حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندي الحاكم احترامه جميع الأديان وتنديه بشدة بإهانة أي شخصيات دينية. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T13:51+0000
2022-06-05T14:12+0000
العالم
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وقال الحزب في بيانه: "خلال آلاف السنين من تاريخ الهند، احترم حزب بهاراتيا جاناتا جميع الأديان. ويندد بشدة بإهانة أي شخصيات دينية".وأضاف الحزب أنه "يعارض بشدة أي أيديولوجية تهين أو تحط من قدر أي طائفة أو دين" وأنه "لا يروج لمثل هؤلاء الناس أو الفلسفة".وبحسب وسائل إعلام محلية "أوقف الحزب الحاكم بالهند عضوية الناطق باسمه على خلفية تصريحاته المسيئة للرسول محمد".في وقت سابق، استدعت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأحد، السفير الهندي، ديباك ميتال،، وسلمته مذكرة رسمية، أعربت فيها، عن رفض قطر التام للتصريحات التي أدلى بها مسؤول في الحزب الحاكم بالهند، ضد رسول الله محمد.وحيث كتب السياسي الهندي في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر متسائلاً عن سبب زواج النبي محمد من السيدة عائشة وهي لم تبلغ حينها عشر سنوات.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/قطر-تسلم-السفير-الهندي-مذكرة-احتجاج-تؤكد-رفضها-التصريحات-المسيئة-للرسول-محمد-1063125691.html
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العالم

الحزب الحاكم في الهند يعلن احترامه جميع الأديان ويندد بشدة بإهانة أي شخصيات دينية

13:51 GMT 05.06.2022 (تم التحديث: 14:12 GMT 05.06.2022)
CC0 / / العلم الهندي
العلم الهندي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
CC0 / /
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أعلن بيان صادر عن حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندي الحاكم احترامه جميع الأديان وتنديه بشدة بإهانة أي شخصيات دينية.
وقال الحزب في بيانه: "خلال آلاف السنين من تاريخ الهند، احترم حزب بهاراتيا جاناتا جميع الأديان. ويندد بشدة بإهانة أي شخصيات دينية".

وأضاف الحزب أنه "يعارض بشدة أي أيديولوجية تهين أو تحط من قدر أي طائفة أو دين" وأنه "لا يروج لمثل هؤلاء الناس أو الفلسفة".
مدينة الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
قطر تسلم السفير الهندي مذكرة احتجاج تؤكد رفضها التصريحات المسيئة للرسول محمد
13:15 GMT
وبحسب وسائل إعلام محلية "أوقف الحزب الحاكم بالهند عضوية الناطق باسمه على خلفية تصريحاته المسيئة للرسول محمد".
في وقت سابق، استدعت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأحد، السفير الهندي، ديباك ميتال،، وسلمته مذكرة رسمية، أعربت فيها، عن رفض قطر التام للتصريحات التي أدلى بها مسؤول في الحزب الحاكم بالهند، ضد رسول الله محمد.
وحيث كتب السياسي الهندي في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر متسائلاً عن سبب زواج النبي محمد من السيدة عائشة وهي لم تبلغ حينها عشر سنوات.
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