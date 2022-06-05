https://arabic.sputniknews.com/20220605/الخارجية-الجزائرية-لعمامرة-يبحث-رفقة-نظرائه-العرب-تطورات-الأزمة-الأوكرانية-1063125914.html

الخارجية الجزائرية: لعمامرة يبحث رفقة نظرائه العرب تطورات الأزمة الأوكرانية

الخارجية الجزائرية: لعمامرة يبحث رفقة نظرائه العرب تطورات الأزمة الأوكرانية

بحث وزير الخارجية الجزائي رمطان لعمامرة رفقة نظرائه الأعضاء في مجموعة الاتصال العربية تطورات الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها على المنطقة. 05.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-05T13:21+0000

2022-06-05T13:21+0000

2022-06-05T13:27+0000

العالم العربي

جامعة الدول العربية

أخبار الأزمة الأوكرانية

روسيا

وساطة

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وأفادت الخارجية الجزائرية في بيان، اليوم الأحد، بأن الوزير لعمامرة شارك عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، في اجتماع لمجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري حول الأزمة في أوكرانيا، رفقة نظرائه وزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة (مصر، الأردن، السودان، الإمارات العربية المتحدة، العراق والمملكة العربية السعودية) إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.وتأتي هذه الخطوة امتدادا للزيارة التي قامت بها المجموعة بداية شهر أبريل/نيسان إلى موسكو ووارسو والاتصالات التي أجرتها مع وزراء خارجية كل من روسيا وأوكرانيا.هذا وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري استعداد دول عربية للقيام بجهود وساطة لدعم مسار التفاوض المباشر بين روسيا وأوكرانيا، وذلك على خلفية مواصلة القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.وجاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية المصري إلى موسكو ضمن وفد وزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية، برئاسة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لعقد جلسة مشاورات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن الأزمة في أوكرانيا.وقال شكري: "دعونا كل الأطراف إلى التوقف عن التصعيد وشددنا على ضرورة اللجوء الفوري للحلول السلمية والدبلوماسية". كما دعا "الجانب العربي إلى مواصلة مسار المفاوضات المباشرة بين الجانبين الروسي والأوكراني".كما عقدت مجموعة الاتصال الوزارية العربية حول الأزمة في أوكرانيا محادثات مع وزير خارجية أوكرانيا، وركزت على الجهود المبذولة للتوصل لحل سلمي للأزمة.وأكدت المجموعة خلال اللقاء على ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية.وكان الوفد العربي الذي ترأسه رمطان العمامرة وزير خارجية الجزائر، في زيارة بولندا، قد اجتمع بوزير الخارجية البولندي فور وصوله إلى وارسو، حيث شكره الوفد على تسهيل مهمته لقاء الوزير الأوكراني في بلاده، وكذلك على الإجراءات البولندية لتسهيل عبور المواطنين العرب الذين يغادرون أوكرانيا عبر بولندا.

https://arabic.sputniknews.com/20220404/وزير-الخارجية-المصري-مجموعة-الاتصال-العربي-مستعدة-لدعم-مسار-التفاوض-المباشر-بين-روسيا-وأوكرانيا-1060842990.html

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العالم العربي, جامعة الدول العربية, أخبار الأزمة الأوكرانية, روسيا, وساطة