https://arabic.sputniknews.com/20220605/الخارجية-السورية-نحن-من-الدول-الرائدة-في-مجال-التوعية-بالقانون-الدولي-الإنساني-1063119780.html
الخارجية السورية: نحن من الدول الرائدة في مجال التوعية بالقانون الدولي الإنساني
الخارجية السورية: نحن من الدول الرائدة في مجال التوعية بالقانون الدولي الإنساني
أفاد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري، بشار الجعفري، أن سوريا من الدول الرائدة عالمياً في مجال التوعية بالقانون الدولي الإنساني. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T11:41+0000
2022-06-05T11:41+0000
2022-06-05T11:41+0000
العالم العربي
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وقال الجعفري بحسب وكالة "سانا" للأنباء: "إن سوريا تعمل على الوفاء بالقانون الدولي الإنساني ونشره ومواءمته مع التشريعات الوطنية المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية".وأضاف:" سوريا من الدول الرائدة عالمياً في مجال التوعية بالقانون الدولي الإنساني". مشيرا "نحن في سوريا مضينا قدماً في هذا المضمار".وفقا للوكالة، أكد الأمين العام لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، "أهمية تطبيق القانون الدولي الإنساني ونشره على أكبر قدر ممكن وخاصة في ظل الحروب والأزمات الإنسانية".وكانت اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد نظمت، اليوم الأحد، ورشة عمل تحت عنوان القانون الدولي الإنساني (سبل التنفيذ الوطني والمواءمة التشريعية) في فندق شيراتون دمشق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الخارجية السورية: نحن من الدول الرائدة في مجال التوعية بالقانون الدولي الإنساني
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أفاد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري، بشار الجعفري، أن سوريا من الدول الرائدة عالمياً في مجال التوعية بالقانون الدولي الإنساني.
وقال الجعفري بحسب وكالة
"سانا" للأنباء: "إن سوريا تعمل على الوفاء بالقانون الدولي الإنساني ونشره ومواءمته مع التشريعات الوطنية المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية".
وأضاف:" سوريا من الدول الرائدة عالمياً في مجال التوعية بالقانون الدولي الإنساني". مشيرا "نحن في سوريا مضينا قدماً في هذا المضمار".
وفقا للوكالة، أكد الأمين العام لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، "أهمية تطبيق القانون الدولي الإنساني ونشره على أكبر قدر ممكن وخاصة في ظل الحروب والأزمات الإنسانية".
وكانت اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد نظمت، اليوم الأحد، ورشة عمل تحت عنوان القانون الدولي الإنساني (سبل التنفيذ الوطني والمواءمة التشريعية) في فندق شيراتون دمشق.