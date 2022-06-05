عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220605/الخارجية-السورية-نحن-من-الدول-الرائدة-في-مجال-التوعية-بالقانون-الدولي-الإنساني-1063119780.html
الخارجية السورية: نحن من الدول الرائدة في مجال التوعية بالقانون الدولي الإنساني
الخارجية السورية: نحن من الدول الرائدة في مجال التوعية بالقانون الدولي الإنساني
أفاد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري، بشار الجعفري، أن سوريا من الدول الرائدة عالمياً في مجال التوعية بالقانون الدولي الإنساني. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T11:41+0000
2022-06-05T11:41+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102023/93/1020239332_0:134:3688:2209_1920x0_80_0_0_e0b9dd880e4270fa5d06bc1d8cb37281.jpg
وقال الجعفري بحسب وكالة "سانا" للأنباء: "إن سوريا تعمل على الوفاء بالقانون الدولي الإنساني ونشره ومواءمته مع التشريعات الوطنية المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية".وأضاف:" سوريا من الدول الرائدة عالمياً في مجال التوعية بالقانون الدولي الإنساني". مشيرا "نحن في سوريا مضينا قدماً في هذا المضمار".وفقا للوكالة، أكد الأمين العام لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، "أهمية تطبيق القانون الدولي الإنساني ونشره على أكبر قدر ممكن وخاصة في ظل الحروب والأزمات الإنسانية".وكانت اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد نظمت، اليوم الأحد، ورشة عمل تحت عنوان القانون الدولي الإنساني (سبل التنفيذ الوطني والمواءمة التشريعية) في فندق شيراتون دمشق.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102023/93/1020239332_432:0:3679:2435_1920x0_80_0_0_17d457616538599503881339788805ce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

الخارجية السورية: نحن من الدول الرائدة في مجال التوعية بالقانون الدولي الإنساني

11:41 GMT 05.06.2022
© AFP 2022مندوب سورية الدائم إلى مجلس الأمن بشار الجعفري
مندوب سورية الدائم إلى مجلس الأمن بشار الجعفري - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© AFP 2022
تابعنا عبرTelegram
أفاد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري، بشار الجعفري، أن سوريا من الدول الرائدة عالمياً في مجال التوعية بالقانون الدولي الإنساني.
وقال الجعفري بحسب وكالة "سانا" للأنباء: "إن سوريا تعمل على الوفاء بالقانون الدولي الإنساني ونشره ومواءمته مع التشريعات الوطنية المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية".
وأضاف:" سوريا من الدول الرائدة عالمياً في مجال التوعية بالقانون الدولي الإنساني". مشيرا "نحن في سوريا مضينا قدماً في هذا المضمار".
وفقا للوكالة، أكد الأمين العام لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، "أهمية تطبيق القانون الدولي الإنساني ونشره على أكبر قدر ممكن وخاصة في ظل الحروب والأزمات الإنسانية".
وكانت اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد نظمت، اليوم الأحد، ورشة عمل تحت عنوان القانون الدولي الإنساني (سبل التنفيذ الوطني والمواءمة التشريعية) في فندق شيراتون دمشق.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала