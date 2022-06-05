https://arabic.sputniknews.com/20220605/الخارجية-ميليشيات-المستوطنين-تسرق-الأراضي-الفلسطينية-1063140092.html
الخارجية: "ميليشيات المستوطنين" تسرق الأراضي الفلسطينية
الخارجية: "ميليشيات المستوطنين" تسرق الأراضي الفلسطينية
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، إن ميليشيات المستوطنين في الضفة باتت تتحكم بزمام الأمور وتسرق الأراضي الفلسطينية. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T18:33+0000
2022-06-05T18:33+0000
2022-06-05T18:33+0000
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061935349_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_108edac443b31c6f1c26c324dcafa2e3.jpg
وتابع بيان الوزارة، أن المستوطنين يعمقون من عمليات التطهير العرقي برعاية "منظومة عسكرية توفر الحصانة والإفلات من العقاب"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.وأشار البيان إلى أن إسرائيل تعمق "أركان الكيان اليهودي الإرهابي، وترعاه وتدعمه". وأكدت الوزارة أنها تنظر بخطورة بالغة تجاه ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.وأكدت الوزارة، أن عدم تدخل المجتمع الدولي وأمريكا للضغط على إسرائيل "ستكون له عواقب وخيمة يصعب السيطرة عليها، وسيؤدي حتما إلى إشعال حريق لن ينجو منه أحد".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061935349_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_acf76a0a456df0d9208c54de996c83aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, أخبار فلسطين اليوم
الخارجية: "ميليشيات المستوطنين" تسرق الأراضي الفلسطينية
تابعنا عبر
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، إن ميليشيات المستوطنين في الضفة باتت تتحكم بزمام الأمور وتسرق الأراضي الفلسطينية.
وتابع بيان الوزارة، أن المستوطنين يعمقون من عمليات التطهير العرقي برعاية "منظومة عسكرية توفر الحصانة والإفلات من العقاب"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية
.
وأشار البيان إلى أن إسرائيل تعمق "أركان الكيان اليهودي الإرهابي، وترعاه وتدعمه".
وأكدت الوزارة أنها تنظر بخطورة بالغة تجاه ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الوزارة، أن عدم تدخل المجتمع الدولي وأمريكا للضغط على إسرائيل "ستكون له عواقب وخيمة يصعب السيطرة عليها، وسيؤدي حتما إلى إشعال حريق لن ينجو منه أحد".