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الخارجية: "ميليشيات المستوطنين" تسرق الأراضي الفلسطينية
الخارجية: "ميليشيات المستوطنين" تسرق الأراضي الفلسطينية
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، إن ميليشيات المستوطنين في الضفة باتت تتحكم بزمام الأمور وتسرق الأراضي الفلسطينية. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T18:33+0000
2022-06-05T18:33+0000
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
أخبار فلسطين اليوم
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وتابع بيان الوزارة، أن المستوطنين يعمقون من عمليات التطهير العرقي برعاية "منظومة عسكرية توفر الحصانة والإفلات من العقاب"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.وأشار البيان إلى أن إسرائيل تعمق "أركان الكيان اليهودي الإرهابي، وترعاه وتدعمه". وأكدت الوزارة أنها تنظر بخطورة بالغة تجاه ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.وأكدت الوزارة، أن عدم تدخل المجتمع الدولي وأمريكا للضغط على إسرائيل "ستكون له عواقب وخيمة يصعب السيطرة عليها، وسيؤدي حتما إلى إشعال حريق لن ينجو منه أحد".
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الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, أخبار فلسطين اليوم

الخارجية: "ميليشيات المستوطنين" تسرق الأراضي الفلسطينية

18:33 GMT 05.06.2022
© Sputnik . Ajwad Jaradatعشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات شمال الضفة الغربية 6 مايو 2022
عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات شمال الضفة الغربية 6 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© Sputnik . Ajwad Jaradat
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قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، إن ميليشيات المستوطنين في الضفة باتت تتحكم بزمام الأمور وتسرق الأراضي الفلسطينية.
وتابع بيان الوزارة، أن المستوطنين يعمقون من عمليات التطهير العرقي برعاية "منظومة عسكرية توفر الحصانة والإفلات من العقاب"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأشار البيان إلى أن إسرائيل تعمق "أركان الكيان اليهودي الإرهابي، وترعاه وتدعمه".
وأكدت الوزارة أنها تنظر بخطورة بالغة تجاه ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الوزارة، أن عدم تدخل المجتمع الدولي وأمريكا للضغط على إسرائيل "ستكون له عواقب وخيمة يصعب السيطرة عليها، وسيؤدي حتما إلى إشعال حريق لن ينجو منه أحد".
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