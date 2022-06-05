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الدفاع الروسية: إسقاط طائرة نقل جوي أوكرانية في أوديسا تحمل أسلحة ومعدات عسكرية
الدفاع الروسية: إسقاط طائرة نقل جوي أوكرانية في أوديسا تحمل أسلحة ومعدات عسكرية
أعلنت الدفاع الروسية إسقاط طائرة نقل جوي أوكرانية تحمل أسلحة ومعدات عسكرية في منطقة أوديسا. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T09:07+0000
2022-06-05T09:38+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، للصحفيين اليوم الأحد: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في منطقة أوديسا طائرة نقل عسكرية من طراز "آ ن-26" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية".بالإضافة إلى ذلك، دمر الدفاع الجوي الروسي في يوم واحد، 10 طائرات دون طيار أوكرانية في مناطق بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتي، زخاكوف وزابوروجيه، بما في ذلك "برقدار تي بي2".وأكد كوناشينكوف أنه "تم اعتراض صاروخين تكتيكيين من طراز "توتشكا-أو" فوق منطقة نوفوغورجيفكا بمنطقة ميكولايف، كما تم إسقاط ثلاث قذائف أوكرانية لنظام الإطلاق المتعدد صواريخ أوراغان في مناطق دراي كامينكا ودولغينكوي وكامينكا وضواحي خاركوف".وأضاف: "قامت القوات الجوية الروسية باستخدام صواريخ طويلة المدى عالية الدقة تطلق من الجو على مشارف كييف بتدمير دبابات "تي-72" التي قدمتها دول أوروبا الشرقية ومركبات مدرعة أخرى موجودة في مباني مؤسسة لإصلاح السيارات".
https://arabic.sputniknews.com/20220605/الدفاع-الروسية-تنشر-مقاطع-لتدمر-مواقع-القوات-الأوكرانية-بمدافع-بيون-الثقيلة-1063108211.html
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روسيا

الدفاع الروسية: إسقاط طائرة نقل جوي أوكرانية في أوديسا تحمل أسلحة ومعدات عسكرية

09:07 GMT 05.06.2022 (تم التحديث: 09:38 GMT 05.06.2022)
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القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية مي-8ام تي شا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
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أعلنت الدفاع الروسية إسقاط طائرة نقل جوي أوكرانية تحمل أسلحة ومعدات عسكرية في منطقة أوديسا.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، للصحفيين اليوم الأحد: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في منطقة أوديسا طائرة نقل عسكرية من طراز "آ ن-26" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية".
بالإضافة إلى ذلك، دمر الدفاع الجوي الروسي في يوم واحد، 10 طائرات دون طيار أوكرانية في مناطق بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتي، زخاكوف وزابوروجيه، بما في ذلك "برقدار تي بي2".

كما قال كوناشينكوف، إن الطيران الروسي أسقط طائرة من طراز "ميغ-29" للقوات الأوكرانية خلال معركة جوية بالقرب من سلافيانسك في جمهورية دونيتسك "خلال معركة جوية بالقرب من منطقة سلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، أسقطت طائرة "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".

وأكد كوناشينكوف أنه "تم اعتراض صاروخين تكتيكيين من طراز "توتشكا-أو" فوق منطقة نوفوغورجيفكا بمنطقة ميكولايف، كما تم إسقاط ثلاث قذائف أوكرانية لنظام الإطلاق المتعدد صواريخ أوراغان في مناطق دراي كامينكا ودولغينكوي وكامينكا وضواحي خاركوف".
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وأضاف: "قامت القوات الجوية الروسية باستخدام صواريخ طويلة المدى عالية الدقة تطلق من الجو على مشارف كييف بتدمير دبابات "تي-72" التي قدمتها دول أوروبا الشرقية ومركبات مدرعة أخرى موجودة في مباني مؤسسة لإصلاح السيارات".
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:04 GMT
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