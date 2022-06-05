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https://arabic.sputniknews.com/20220605/الدفاع-الروسية-تنشر-مقاطع-لتدمر-مواقع-القوات-الأوكرانية-بمدافع-بيون-الثقيلة-1063108211.html
الدفاع الروسية تنشر مقاطع لتدمر مواقع القوات الأوكرانية بمدافع "بيون" الثقيلة
الدفاع الروسية تنشر مقاطع لتدمر مواقع القوات الأوكرانية بمدافع "بيون" الثقيلة
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لوحدات المدفعية ذاتية الدفع من عيار 203 ملم خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T08:10+0000
2022-06-05T08:10+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
ضربات
الجيش الأوكراني
بندقية
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يُظهر الفيديو تحميل المدافع ذاتية الدفع "2إس7" (بيون) عالية القوة وإطلاق النار على مواقع للقوات الأوكرانية. تم توضيح خصوصية "بيون" والبنادق الأخرى في هذا العيار - لديهم غطاء تحميل منفصل، أي شحنة دافعة يتم تحميلها في المدفع ليس في علبة خرطوشة، ولكن في غطاء - حقيبة أسطوانية. تُظهر اللقطات أنه بعد القذيفة، يتم إرسال قلعتين في المدفع.بعد إطلاق النار، تحركت البطارية إلى مواقع احتياطية لاستبعاد إمكانية توجيه ضربة انتقامية.وبشأن العملية، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في سياق عملية عسكرية خاصة، كشفت أطقم المدفعية ذاتية الدفع من طراز "بيون" عن مواقع العدو وقامت بضربات دقيقة على أهداف محددة على مسافات طويلة. ودمرت النيران التي أطلقتها المدافع ذاتية الدفع مواقع إطلاق النار المجهزة ومواقع المراقبة القوات المسلحة لأوكرانيا، المحصنة في الغابة".
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روسيا, ضربات, الجيش الأوكراني, بندقية

الدفاع الروسية تنشر مقاطع لتدمر مواقع القوات الأوكرانية بمدافع "بيون" الثقيلة

08:10 GMT 05.06.2022
© وزارة الدفاع الروسية / الذهاب إلى بنك الصورمدفع "بيون" ذاتي الحركة
مدفع بيون ذاتي الحركة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© وزارة الدفاع الروسية
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لوحدات المدفعية ذاتية الدفع من عيار 203 ملم خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
يُظهر الفيديو تحميل المدافع ذاتية الدفع "2إس7" (بيون) عالية القوة وإطلاق النار على مواقع للقوات الأوكرانية. تم توضيح خصوصية "بيون" والبنادق الأخرى في هذا العيار - لديهم غطاء تحميل منفصل، أي شحنة دافعة يتم تحميلها في المدفع ليس في علبة خرطوشة، ولكن في غطاء - حقيبة أسطوانية. تُظهر اللقطات أنه بعد القذيفة، يتم إرسال قلعتين في المدفع.
حددت الدائرة أن أطقم مدافع "بيون" ذاتية الدفع 203 ملم أطلقت النيران الحية من مواقع إطلاق نار مغلقة بقذائف شديدة الانفجار على مسافة تصل إلى 30 كيلومترًا.
بعد إطلاق النار، تحركت البطارية إلى مواقع احتياطية لاستبعاد إمكانية توجيه ضربة انتقامية.
وبشأن العملية، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في سياق عملية عسكرية خاصة، كشفت أطقم المدفعية ذاتية الدفع من طراز "بيون" عن مواقع العدو وقامت بضربات دقيقة على أهداف محددة على مسافات طويلة. ودمرت النيران التي أطلقتها المدافع ذاتية الدفع مواقع إطلاق النار المجهزة ومواقع المراقبة القوات المسلحة لأوكرانيا، المحصنة في الغابة".
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:46 GMT
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