https://arabic.sputniknews.com/20220605/الرئيس-العراقي-التصدي-لتغير-المناخ-أولوية-وطنية-1063132793.html

الرئيس العراقي: التصدي لتغير المناخ أولوية وطنية

الرئيس العراقي: التصدي لتغير المناخ أولوية وطنية

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، أن التصدي لتغير المناخ أولوية وطنية، مشيرا إلى العجز المائي لبلاده يصل إلى 10.8 مليار متر مكعب بحلول عام 2035. 05.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-05T15:42+0000

2022-06-05T15:42+0000

2022-06-05T15:42+0000

العالم العربي

العراق

الجفاف

نقص المياه

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن بيان للرئاسة العراقية، جاء فيه "رئيس الجمهورية برهم صالح عقد اليوم الأحد، في قصر السلام ببغداد، اجتماعا موسّعا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، بحضور وزير البيئة جاسم الفلاحي وممثلين عن الأمم المتحدة واليونسكو ومنظمات المجتمع المدني العراقية المُتخصصة في موضوع حماية البيئة".وأضاف البيان أن الجمهورية شدد على "ضرورة أن يصبح التصدي لتغير المناخ أولوية وطنية في العراق، لكونه يمثل خطر وجودي لمستقبل البلد باعتباره واحدا من أكثر البلدان عُرضة لمخاطر تأثير تغير المناخ"، مشيراً إلى "ضرورة إنعاش وادي الرافدين عبر الخطط الاستراتيجية الوطنية الموضوعة في هذا الصدد إلى جانب الشراكة الضرورية لمنظمات المجتمع المدني والشباب في هذا الجانب".وتوقع أن "يصل عجزنا المائي إلى 10.8 مليار متر مكعب بحلول عام 2035 حسب دراسات وزارة الموارد المائية بسبب تراجع مناسيب دجلة والفرات والتبخر في مياه السدود وعدم تحديث طرق الري"، لافتا إلى أن "مشروع إنعاش بلاد الرافدين المُقدم من رئاسة الجمهورية وتبناه مجلس الوزراء، هو مشروع للعراق وكل منطقتنا التي تتقاسم التهديد الخطير للتغير المناخي، ويعتمد على برامج استراتيجية تشمل التشجير وتحديث إدارة مياه دجلة والفرات وتوليد الطاقة النظيفة ودمج الخطط البيئية لبلدان المنطقة مع بعضها عبر التضامن المشترك".وذكر، أن "الشباب العراقي مُساهم أساسي في موضوع حماية البيئة، ولهم مبادرات ممتازة في هذا الصدد، إلى جانب الدور الكبير لمنظمات المجتمع الدولي المُتخصصة في قضية البيئة"، موضحا أن "أزمة المناخ لا تُميز أو تستثني بلداً دون آخر، والتكيّف معها وتحجيم أضرارها لن ينجح عبر خطوات فردية، ولن يسلم بلدٌ يعتقد أن إجراءاته كفيلة لحمايته من مخاطر التغير المناخي من دون إجراءات مماثلة لجيرانه ومنطقته والعالم ككل".

https://arabic.sputniknews.com/20220605/العراق-يعلق-على-إمكانية-الاستعانة-بمياه-الخليج-لمعالجة-التصحر-1063108516.html

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العالم العربي, العراق, الجفاف, نقص المياه