https://arabic.sputniknews.com/20220605/السعودية-تشتري-حصة-كبيرة-في-بنك-أردني-1063111791.html
السعودية تشتري حصة كبيرة في بنك أردني
السعودية تشتري حصة كبيرة في بنك أردني
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية اكتتاب مع مجموعة "كابيتال بنك" الأردنية، والتي تعد أحد أكبر البنوك العاملة في الأردن والعراق... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T09:45+0000
2022-06-05T09:45+0000
2022-06-05T09:45+0000
أخبار السعودية اليوم
أخبار الأردن
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103654/47/1036544796_0:233:3402:2147_1920x0_80_0_0_98461bd3d678c7f7a29868f1d4b6886c.jpg
وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" يصبح صندوق الثروة السيادي، بموجب الاتفاق، مستثمرا استراتيجيا في المجموعة، التي ستصدر نحو 63 مليون سهم لمصلحة الصندوق عند إتمام الصفقة.وستشكل حصة الصندوق السعودي في المجموعة ما نسبته 23.97% من رأس مالها بقيمة نحو 695 مليون ريال (185 مليون دولار)، ويخضع إتمام الصفقة على إكمال شروط الاتفاقيات المعنية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية ذات العلاقة.وتهدف الصفقة إلى زيادة رأس مال "كابيتال بنك"، ورفع إجمالي حقوق المساهمين إلى أكثر من 3.2 مليار ريال (853 مليون دولار)، ما يسهم في تعزيز قدرة المجموعة على تنفيذ إستراتيجيتها.وذكر البيان أن المجموعة الأردنية تسعى لتوسيع أعمالها وطرح خدمات ومنتجات جديدة في الأردن والعراق والمملكة والأسواق الأخرى التي تعمل بها، ومن ضمنها أعمال الذراع الاستثماري للمجموعة شركة "كابيتال للاستثمارات".وقال الصندوق إن الصفقة تتماشى مع استراتيجيته في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تدعم بناء شراكات اقتصادية إستراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة.وأضاف أنها ستسهم في جهود المجموعة لدعم الاقتصاد الأردني، وإبراز أهمية فرص النمو لديها، حيث تتمتع "كابيتال بنك" اليوم بمركز مالي وائتماني قوي، خاصة بعد استحواذها في أقل من عام على أصول وفروع بنك "عوده" في الأردن والعراق، وبنك "سوسيته جنرال" في الأردن.
https://arabic.sputniknews.com/20210216/السعودية-تشتري-أسهم-شركات-أمريكية-بقيمة-مليارات-الدولارات-1048129844.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103654/47/1036544796_115:0:3287:2379_1920x0_80_0_0_0ebcbf9cfe221b889f2b6b0c25991585.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, أخبار الأردن, اقتصاد
السعودية تشتري حصة كبيرة في بنك أردني
تابعنا عبر
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية اكتتاب مع مجموعة "كابيتال بنك" الأردنية، والتي تعد أحد أكبر البنوك العاملة في الأردن والعراق والمنطقة.
وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" يصبح صندوق الثروة السيادي، بموجب الاتفاق، مستثمرا استراتيجيا في المجموعة، التي ستصدر نحو 63 مليون سهم لمصلحة الصندوق عند إتمام الصفقة.
وستشكل حصة الصندوق السعودي
في المجموعة ما نسبته 23.97% من رأس مالها بقيمة نحو 695 مليون ريال (185 مليون دولار)، ويخضع إتمام الصفقة على إكمال شروط الاتفاقيات المعنية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية ذات العلاقة.
16 فبراير 2021, 18:48 GMT
وتهدف الصفقة إلى زيادة رأس مال "كابيتال بنك"، ورفع إجمالي حقوق المساهمين إلى أكثر من 3.2 مليار ريال (853 مليون دولار)، ما يسهم في تعزيز قدرة المجموعة على تنفيذ إستراتيجيتها.
وذكر البيان أن المجموعة الأردنية تسعى لتوسيع أعمالها وطرح خدمات ومنتجات جديدة في الأردن
والعراق والمملكة والأسواق الأخرى التي تعمل بها، ومن ضمنها أعمال الذراع الاستثماري للمجموعة شركة "كابيتال للاستثمارات".
وقال الصندوق إن الصفقة تتماشى مع استراتيجيته في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تدعم بناء شراكات اقتصادية إستراتيجية
على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة.
وأضاف أنها ستسهم في جهود المجموعة لدعم الاقتصاد الأردني، وإبراز أهمية فرص النمو لديها، حيث تتمتع "كابيتال بنك" اليوم بمركز مالي وائتماني قوي، خاصة بعد استحواذها في أقل من عام على أصول وفروع بنك "عوده" في الأردن والعراق، وبنك "سوسيته جنرال" في الأردن.