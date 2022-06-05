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السفيرة الأمريكية في بغداد تلتقي وزير الخارجية العراقي وتؤكد دعم بلادها للعراق
السفيرة الأمريكية في بغداد تلتقي وزير الخارجية العراقي وتؤكد دعم بلادها للعراق
التقى وزير الخارجية، في العراق، فؤاد حسين سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، وأكدت دعم بلاده للعراق في كافة المجالات. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T20:04+0000
2022-06-05T20:04+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن بيان الخارجية العراقية إن الوزير استعرض خلال لقائه السفيرة أهم ملفات التعاون الثنائي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أهم التطورات على المُستويين الإقليمي والدولي.وأشار البيان إلى أن "الجانبين ناقشا خلال اللقاء أهم تطورات الحرب الروسية-الأوكرانية، وجهود مجموعة الاتصال العربية في التعامل مع تداعيات الأزمة، وتأثيراتها على العالم".ونقل البيان عن الوزير أن "الوزراء المعنيين طرحوا الآثار والمخاطر الناتجة عن استمرار الحرب، وتأثيرها المُباشر على الأمن والسلّم الدوليين".وأضاف الوزير أن "مجموعة الاتصال العربية ستعقد اجتماعا لدراسة الموضوعات ذات الصلة بالعمل المستقبلي لها بهدف تفعيل عملها الذي أُسست لأجله".ونقل البيان عن السفيرة تأكيدها دعم العراق في مجالات مُتعددة، وأنها ستستمر في ذلك، وتطلعت أن تتشكل الحكومة العراقية الجديدة خلال المدة القادمة.
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السفيرة الأمريكية في بغداد تلتقي وزير الخارجية العراقي وتؤكد دعم بلادها للعراق

20:04 GMT 05.06.2022
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service
/
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التقى وزير الخارجية، في العراق، فؤاد حسين سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، وأكدت دعم بلاده للعراق في كافة المجالات.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن بيان الخارجية العراقية إن الوزير استعرض خلال لقائه السفيرة أهم ملفات التعاون الثنائي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أهم التطورات على المُستويين الإقليمي والدولي.
وأشار البيان إلى أن "الجانبين ناقشا خلال اللقاء أهم تطورات الحرب الروسية-الأوكرانية، وجهود مجموعة الاتصال العربية في التعامل مع تداعيات الأزمة، وتأثيراتها على العالم".

وأكد البيان، أن "الاجتماع الافتراضي الذي عقده اليوم وزراء "مجموعة الاتصال العربيّ"، وبمُشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية".

ونقل البيان عن الوزير أن "الوزراء المعنيين طرحوا الآثار والمخاطر الناتجة عن استمرار الحرب، وتأثيرها المُباشر على الأمن والسلّم الدوليين".
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وأضاف الوزير أن "مجموعة الاتصال العربية ستعقد اجتماعا لدراسة الموضوعات ذات الصلة بالعمل المستقبلي لها بهدف تفعيل عملها الذي أُسست لأجله".
ونقل البيان عن السفيرة تأكيدها دعم العراق في مجالات مُتعددة، وأنها ستستمر في ذلك، وتطلعت أن تتشكل الحكومة العراقية الجديدة خلال المدة القادمة.
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