https://arabic.sputniknews.com/20220605/السفير-السوري-لدى-روسيا-يشيد-بمنطقة-أوراسيا-كمركز-تواصل-حضاري-واقتصادي-بين-الشرق-والغرب-1063133062.html
السفير السوري لدى روسيا يشيد بمنطقة أوراسيا كمركز تواصل حضاري واقتصادي بين الشرق والغرب
السفير السوري لدى روسيا يشيد بمنطقة أوراسيا كمركز تواصل حضاري واقتصادي بين الشرق والغرب
أشاد السفير السوري لدى روسيا، رياض حداد، بالدور الذي لعبته منطقة أوراسيا عبر العصور كمركز التواصل الحضاري والاقتصادي والإنساني بين شعوب الشرق والغرب، منوها لما... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T15:46+0000
2022-06-05T15:46+0000
2022-06-05T15:46+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102325/92/1023259204_0:0:4442:2500_1920x0_80_0_0_f4842f6cc06e52cd59f57b9c311c2104.jpg
وقال حداد في كلمة له أمام المنتدى الدولي للدبلوماسية الشعبية الذي نظمته هيئة مجلس شعوب أوراسيا في الذكرى الخامسة لتأسيسها والذي أقيم اليوم في موسكو، ونقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا": "الهيئة عملت منذ تأسيسها على تعميق التواصل بين شعوب منطقة أوراسيا وتعزيز العلاقات بين دول المنطقة التي تمثل قلب العالم النابض".وبين حداد، "أهمية هذا التواصل والتعاون الذي يتزايد اليوم على كل المستويات وفي مقدمتها المستوى الشعبي والإنساني نظراً لما نعيشه من أحداث عالمية على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة والهادفة للدفاع عن شعب الدونباس واجتثاث النازية".وشدد حداد على أن "سوريا كانت من أول الدول التي أيدت أحقية روسيا في هذه المعركة التي تخوضها لأنها على قناعة تامة بأنها تصب في مصلحة شعوب العالم برمته ونتائجها ستعيد تاريخ العالم إلى مساره الصحيح القائم على التعاون والشراكة بين شعوب الشرق والغرب". لافتا إلى "الكم الهائل من الكذب والنفاق والتضليل الممارس من قبل وسائل الإعلام الغربية والعالمية بحق روسيا والعملية العسكرية التي تقوم بها".واعتبر حداد أن أهمية الدبلوماسية الشعبية بين شعوب أوراسيا تأتي من ضرورة التصدي لهذه الأكاذيب وفضح الافتراءات، وإقناع الشعوب بأن ما يجري اليوم، هو بناء لعالم متعدد الأقطاب قائم على احترام سيادة الدول وحماية حقوقها ويصب في مصلحة كل الشعوب.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/الخارجية-السورية-نحن-من-الدول-الرائدة-في-مجال-التوعية-بالقانون-الدولي-الإنساني-1063119780.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102325/92/1023259204_337:0:4401:3048_1920x0_80_0_0_a1a3477f0bc45af0ccdb3ac7450efce6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم العربي
السفير السوري لدى روسيا يشيد بمنطقة أوراسيا كمركز تواصل حضاري واقتصادي بين الشرق والغرب
تابعنا عبر
أشاد السفير السوري لدى روسيا، رياض حداد، بالدور الذي لعبته منطقة أوراسيا عبر العصور كمركز التواصل الحضاري والاقتصادي والإنساني بين شعوب الشرق والغرب، منوها لما وصلت إليه الحضارة الإنسانية من تطور وتعاون بين الدول والشعوب.
وقال حداد في كلمة له أمام المنتدى الدولي للدبلوماسية الشعبية الذي نظمته هيئة مجلس شعوب أوراسيا في الذكرى الخامسة لتأسيسها والذي أقيم اليوم في موسكو، ونقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا": "الهيئة عملت منذ تأسيسها على تعميق التواصل بين شعوب منطقة أوراسيا وتعزيز العلاقات بين دول المنطقة التي تمثل قلب العالم النابض".
وبين حداد، "أهمية هذا التواصل والتعاون الذي يتزايد اليوم على كل المستويات وفي مقدمتها المستوى الشعبي والإنساني نظراً لما نعيشه من أحداث عالمية على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة والهادفة للدفاع عن شعب الدونباس واجتثاث النازية".
وشدد حداد على أن "سوريا كانت من أول الدول التي أيدت أحقية روسيا في هذه المعركة التي تخوضها لأنها على قناعة تامة بأنها تصب في مصلحة شعوب العالم برمته ونتائجها ستعيد تاريخ العالم إلى مساره الصحيح القائم على التعاون والشراكة بين شعوب الشرق والغرب". لافتا إلى "الكم الهائل من الكذب والنفاق والتضليل الممارس من قبل وسائل الإعلام الغربية والعالمية بحق روسيا والعملية العسكرية التي تقوم بها".
واعتبر حداد أن أهمية الدبلوماسية الشعبية بين شعوب أوراسيا تأتي من ضرورة التصدي لهذه الأكاذيب وفضح الافتراءات، وإقناع الشعوب بأن ما يجري اليوم، هو بناء لعالم متعدد الأقطاب قائم على احترام سيادة الدول وحماية حقوقها ويصب في مصلحة كل الشعوب.