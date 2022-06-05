دونيتسك: القوات الأوكرانية أطلقت 10 صواريخ "غراد" على البلاد
12:52 GMT 05.06.2022 (تم التحديث: 12:55 GMT 05.06.2022)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورخبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022
© Sputnik . Alexey Kudenko/
أفادت تقارير صادرة عن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية بقيام القوات الأوكرانية بقصف مدينة دونيتسك، وأطلقت 10 صواريخ من نظام إطلاق الصواريخ المتعدد "غراد".
وفقا للتقارير المنشورة على قناة المكتب عبر "تلغرام": "تم تسجيل إطلاق عشرة صواريخ من BM- 21 "غراد" من جانب القوات الأوكرانية".
وقبل يومين، أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق الخاص بنظام وقف إطلاق النار، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 44 مرة، خلال الـــ24 ساعة الأخيرة، حيث أطلقت 414 قنبلة، ما أدى إلى إصابة شخصين مدنيين.
ويأتي هذا تزامناً مع مواصلة القوات المسلحة الروسية، للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي، بهدف حماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف هذه العملية بأنه "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". لهذا، حسب قوله، من المخطط تنفيذ "نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا"، كما وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تهاجم البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط، واعتبارًا من 25 مارس/آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى- لقد قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. كان الهدف الرئيسي في الإدارة العسكرية الروسية هو تحرير دونباس.
هذا وتوجد هناك وحدات فرعية لقوات الدفاع الشعبي التابعة لجمهوريتي دونباس ولوغانسك الشعبيتين، تقوم بتنفيذ مهامها بالتعاون مع العسكريين الروس.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف هذه العملية بأنه "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". لهذا، حسب قوله، من المخطط تنفيذ "نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا"، كما وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تهاجم البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط، واعتبارًا من 25 مارس/آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى- لقد قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. كان الهدف الرئيسي في الإدارة العسكرية الروسية هو تحرير دونباس.
هذا وتوجد هناك وحدات فرعية لقوات الدفاع الشعبي التابعة لجمهوريتي دونباس ولوغانسك الشعبيتين، تقوم بتنفيذ مهامها بالتعاون مع العسكريين الروس.