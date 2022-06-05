عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220605/الشرطة-الإسرائيلية-تعتدي-على-قيادي-بالحركة-الإسلامية-طالب-مجندة-بعدم-التدخين-في-الأقصى-فيديو-1063145395.html
الشرطة الإسرائيلية "تعتدي" على قيادي بالحركة الإسلامية طالب مجندة بعدم التدخين في الأقصى... فيديو
الشرطة الإسرائيلية "تعتدي" على قيادي بالحركة الإسلامية طالب مجندة بعدم التدخين في الأقصى... فيديو
قالت القائمة العربية الموحدة، الشريك في الائتلاف الحكومي إن الشرطة الإسرائيلية اعتدت على قيادي بالحركة الإسلامية وعائلته بعدما طالب مجندة بعدم التدخين داخل... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T21:33+0000
2022-06-05T21:33+0000
آخر أخبار القدس الأن
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061227106_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_14b1f880d2ddd29791779a5a347d3d78.jpg
والقائمة الموحدة (4 مقاعد في الكنيست من أصل 120) بقيادة منصور عباس هي الذراع السياسي للحركة الإسلامية/الجناح الجنوبي داخل الخط الأخضر، فيما يرفض الجناح الشمالي بقيادة الشيخ رائد صلاح المشاركة السياسية.وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية عبر تويتر: "تم توثيق رجال شرطة يعتدون بشكل عنيف على أحد كبار رموز الحركة الإسلامية التابعة لرعام (اختصار القائمة الموحدة بالعبرية) الشيخ محمد حسن سلامة عند باب حطة (أحد أبواب المسجد الأقصى) في البلدة القديمة من القدس، دون أن تعرف ملابسات الواقعة".إلا أن القائمة الموحدة، أصدرت لاحقا بيانا نددت فيه بالاعتداء على الشيخ سلامة وعائلته من قبل الشرطة.وقالت القائمة الموحدة، والحركة الإسلامية إن عناصر من الشرطة هاجموا الشيخ محمد سلامة وأسرته عند مدخل المسجد الأقصى، ووصفوا الهجوم بـ "المهين والجبن"، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وبحسب بيان الحزب، هاجمت الشرطة الشيخ القيادي في الحركة الإسلامية، وعائلته، لأنه طلب من إحدى الشرطيات عدم التدخين في منطقة المسجد.وطالبت القائمة الموحدة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف بمقاضاة عناصر الشرطة و"توقيع أشد العقوبات عليهم".وليس من المعروف بعد ما إن كانت واقعة الاعتداء على سلامة سوف تقود إلى أزمة جديدة داخل الائتلاف الحاكم.لكن الأكيد أنها ستشكل ضغطا جديدا على القائمة الموحدة لدى الجمهور الفلسطيني داخل الخط الأخضر والذي ينتقد استمرار منصور عباس في دعم حكومة نفتالي بينيت رغم الممارسات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وتمرير قوانين مثل حظر رفع العلم الفلسطيني داخل مؤسسات تمولها الدولة العبرية بما في ذلك الجامعات.وسبق أن جمدت "الموحدة" دعمها لحكومة بينيت، ما هدد بانهيار الأخيرة، لاسميا وأنها فقدت الأغلبية البرلمانية داخل الكنيست، قبل أن تعود إلى دعم الحكومة مجددا بعد قرار اتخذه مجلس شورى الحركة الإسلامية.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/بينيت-في-جلسة-مغلقة-منصور-عباس-مهدد-بالقتل-1062174186.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061227106_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d57c50eb1178c2590be826ddeab67916.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
آخر أخبار القدس الأن, أخبار إسرائيل اليوم

الشرطة الإسرائيلية "تعتدي" على قيادي بالحركة الإسلامية طالب مجندة بعدم التدخين في الأقصى... فيديو

21:33 GMT 05.06.2022
© AP Photo / Mahmoud Illeanمتظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© AP Photo / Mahmoud Illean
تابعنا عبرTelegram
قالت القائمة العربية الموحدة، الشريك في الائتلاف الحكومي إن الشرطة الإسرائيلية اعتدت على قيادي بالحركة الإسلامية وعائلته بعدما طالب مجندة بعدم التدخين داخل المسجد الأقصى.
والقائمة الموحدة (4 مقاعد في الكنيست من أصل 120) بقيادة منصور عباس هي الذراع السياسي للحركة الإسلامية/الجناح الجنوبي داخل الخط الأخضر، فيما يرفض الجناح الشمالي بقيادة الشيخ رائد صلاح المشاركة السياسية.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية عبر تويتر: "تم توثيق رجال شرطة يعتدون بشكل عنيف على أحد كبار رموز الحركة الإسلامية التابعة لرعام (اختصار القائمة الموحدة بالعبرية) الشيخ محمد حسن سلامة عند باب حطة (أحد أبواب المسجد الأقصى) في البلدة القديمة من القدس، دون أن تعرف ملابسات الواقعة".
إلا أن القائمة الموحدة، أصدرت لاحقا بيانا نددت فيه بالاعتداء على الشيخ سلامة وعائلته من قبل الشرطة.
وقالت القائمة الموحدة، والحركة الإسلامية إن عناصر من الشرطة هاجموا الشيخ محمد سلامة وأسرته عند مدخل المسجد الأقصى، ووصفوا الهجوم بـ "المهين والجبن"، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وبحسب بيان الحزب، هاجمت الشرطة الشيخ القيادي في الحركة الإسلامية، وعائلته، لأنه طلب من إحدى الشرطيات عدم التدخين في منطقة المسجد.
وطالبت القائمة الموحدة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف بمقاضاة عناصر الشرطة و"توقيع أشد العقوبات عليهم".
الكنيست - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
بينيت في جلسة مغلقة: منصور عباس مهدد بالقتل
13 مايو, 08:12 GMT
وليس من المعروف بعد ما إن كانت واقعة الاعتداء على سلامة سوف تقود إلى أزمة جديدة داخل الائتلاف الحاكم.
لكن الأكيد أنها ستشكل ضغطا جديدا على القائمة الموحدة لدى الجمهور الفلسطيني داخل الخط الأخضر والذي ينتقد استمرار منصور عباس في دعم حكومة نفتالي بينيت رغم الممارسات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وتمرير قوانين مثل حظر رفع العلم الفلسطيني داخل مؤسسات تمولها الدولة العبرية بما في ذلك الجامعات.
وسبق أن جمدت "الموحدة" دعمها لحكومة بينيت، ما هدد بانهيار الأخيرة، لاسميا وأنها فقدت الأغلبية البرلمانية داخل الكنيست، قبل أن تعود إلى دعم الحكومة مجددا بعد قرار اتخذه مجلس شورى الحركة الإسلامية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала