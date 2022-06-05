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https://arabic.sputniknews.com/20220605/الصحة-العالمية-ارتفاع-إصابات-جدري-القرود-إلى-780--1063132552.html
الصحة العالمية: ارتفاع إصابات جدري القرود إلى 780
الصحة العالمية: ارتفاع إصابات جدري القرود إلى 780
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إنها سجلت ما لا يقل عن 780 حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود لدى البشر في 27 دولة غير موبوءة بالمرض. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T15:39+0000
2022-06-05T15:40+0000
علوم
العالم
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موسكو- سبوتنيك. وذكرت المنظمة في إفادة صحفية دورية حول المرض: "منذ 13 مايو/ أيار إلى 2 يونيو/ حزيران، أُبلغنا عن 780 حالة مؤكدة مختبريا لمرض جدري القرود في 27 دولة عضوة، في أربع مناطق تابعة للمنظمة وغير مستوطنة بفيروس جدري القرود".وبذلك، تم تأكيد 523 حالة أخرى منذ 29 مايو، عندما أصدرت المنظمة تحديثها السابق للوضع الوبائي مع تأكيد 257 إصابة جديدة. وتشير الأرقام الجديدة إلى ارتفاع معدل الإصابة بالفيروس بنسبة 203%.وجاء في البيان أنه "اعتبارا من 2 يونيو 2022، لم تكن هناك وفيات مرتبطة بالتفشي الحالي لجدري القرود في البلدان غير الموبوءة، ومع ذلك، لا يزال يتم الإبلاغ عن الحالات والوفيات من البلدان الموبوءة".تقيم منظمة الصحة العالمية المخاطر على الصحة العامة عالميا على أنها "متوسطة"، وفي الوقت نفسه، أعلنت تطوير إرشادات لدعم الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في إجراء مراقبة الأمراض والتشخيص وتتبع المخالطين، فضلا عن التطعيم.كانت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة هي أول هيئة صحية خارج أفريقيا تبلغ علنا عن حالة جدري قرود في 7 مايو، أصابت مريضا سافر إلى نيجيريا.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/علماء-جدري-القرود-ربما-بدأ-الانتشار-منذ-سنوات-دون-أن-نشعر-به-1063120211.html
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علوم, العالم

الصحة العالمية: ارتفاع إصابات جدري القرود إلى 780

15:39 GMT 05.06.2022 (تم التحديث: 15:40 GMT 05.06.2022)
© AP Photo / Anja Niedringhausعلامة منظمة الصحة العالمية
علامة منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© AP Photo / Anja Niedringhaus
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قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إنها سجلت ما لا يقل عن 780 حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود لدى البشر في 27 دولة غير موبوءة بالمرض.
موسكو- سبوتنيك. وذكرت المنظمة في إفادة صحفية دورية حول المرض: "منذ 13 مايو/ أيار إلى 2 يونيو/ حزيران، أُبلغنا عن 780 حالة مؤكدة مختبريا لمرض جدري القرود في 27 دولة عضوة، في أربع مناطق تابعة للمنظمة وغير مستوطنة بفيروس جدري القرود".
وبذلك، تم تأكيد 523 حالة أخرى منذ 29 مايو، عندما أصدرت المنظمة تحديثها السابق للوضع الوبائي مع تأكيد 257 إصابة جديدة. وتشير الأرقام الجديدة إلى ارتفاع معدل الإصابة بالفيروس بنسبة 203%.
جدري القرود في أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
علماء: جدري القردة ربما بدأ الانتشار منذ سنوات دون أن نشعر به
11:56 GMT
وجاء في البيان أنه "اعتبارا من 2 يونيو 2022، لم تكن هناك وفيات مرتبطة بالتفشي الحالي لجدري القرود في البلدان غير الموبوءة، ومع ذلك، لا يزال يتم الإبلاغ عن الحالات والوفيات من البلدان الموبوءة".
تقيم منظمة الصحة العالمية المخاطر على الصحة العامة عالميا على أنها "متوسطة"، وفي الوقت نفسه، أعلنت تطوير إرشادات لدعم الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في إجراء مراقبة الأمراض والتشخيص وتتبع المخالطين، فضلا عن التطعيم.
كانت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة هي أول هيئة صحية خارج أفريقيا تبلغ علنا عن حالة جدري قرود في 7 مايو، أصابت مريضا سافر إلى نيجيريا.
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