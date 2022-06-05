https://arabic.sputniknews.com/20220605/الصحة-العالمية-ارتفاع-إصابات-جدري-القرود-إلى-780--1063132552.html

الصحة العالمية: ارتفاع إصابات جدري القرود إلى 780

الصحة العالمية: ارتفاع إصابات جدري القرود إلى 780

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إنها سجلت ما لا يقل عن 780 حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود لدى البشر في 27 دولة غير موبوءة بالمرض. 05.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-05T15:39+0000

2022-06-05T15:39+0000

2022-06-05T15:40+0000

علوم

العالم

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موسكو- سبوتنيك. وذكرت المنظمة في إفادة صحفية دورية حول المرض: "منذ 13 مايو/ أيار إلى 2 يونيو/ حزيران، أُبلغنا عن 780 حالة مؤكدة مختبريا لمرض جدري القرود في 27 دولة عضوة، في أربع مناطق تابعة للمنظمة وغير مستوطنة بفيروس جدري القرود".وبذلك، تم تأكيد 523 حالة أخرى منذ 29 مايو، عندما أصدرت المنظمة تحديثها السابق للوضع الوبائي مع تأكيد 257 إصابة جديدة. وتشير الأرقام الجديدة إلى ارتفاع معدل الإصابة بالفيروس بنسبة 203%.وجاء في البيان أنه "اعتبارا من 2 يونيو 2022، لم تكن هناك وفيات مرتبطة بالتفشي الحالي لجدري القرود في البلدان غير الموبوءة، ومع ذلك، لا يزال يتم الإبلاغ عن الحالات والوفيات من البلدان الموبوءة".تقيم منظمة الصحة العالمية المخاطر على الصحة العامة عالميا على أنها "متوسطة"، وفي الوقت نفسه، أعلنت تطوير إرشادات لدعم الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في إجراء مراقبة الأمراض والتشخيص وتتبع المخالطين، فضلا عن التطعيم.كانت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة هي أول هيئة صحية خارج أفريقيا تبلغ علنا عن حالة جدري قرود في 7 مايو، أصابت مريضا سافر إلى نيجيريا.

https://arabic.sputniknews.com/20220605/علماء-جدري-القرود-ربما-بدأ-الانتشار-منذ-سنوات-دون-أن-نشعر-به-1063120211.html

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