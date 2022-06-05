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https://arabic.sputniknews.com/20220605/الصين-تطلق-المركبة-الفضائية-المأهولة-شنتشو-14-لاستكمال-بناء-محطتها-الفضائية-1063103896.html
الصين تطلق المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو-14" لاستكمال بناء محطتها الفضائية
الصين تطلق المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو-14" لاستكمال بناء محطتها الفضائية
أطلقت الصين اليوم الأحد المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو-14"، لترسل ثلاثة رواد فضاء إلى مجموعة محطتها الفضائية في مهمة تستغرق ستة أشهر. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T03:58+0000
2022-06-05T03:58+0000
الصين
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وسيتعاون رواد فضاء الثلاثة مع الفريق الأرضي لإكمال تجميع وبناء محطة تيانقونغ الفضائية، وتطويرها من هيكل أحادي الوحدة إلى مختبر فضاء وطني مؤلف من ثلاث وحدات - الوحدة الأساسية "تيانخه" والوحدتين المعمليتين "ونتيان" و"منغتيان".وتم إطلاق المركبة الفضائية، على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش -2 إف"، من مركز غيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى شمال غربي الصين.وبحسب وكالة شينخوا، "بعد حوالي 577 ثانية من الإطلاق، انفصلت المركبة الفضائية المأهولة شنتشو -14 عن الصاروخ ودخلت المدار المخصص، والطاقم في حالة جيدة، وأعلن نجاح الإطلاق".ضم الطاقم ثلاثة رواد فضاء، قائد الطاقم تشين دونغ، كاي زوزهي، وأول رائدة فضاء صينية، ليو يانغ.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/عودة-رواد-فضاء-صينيين-بعد-إكمال-مهمة-استغرقت-6-أشهر-لمحطة-الفضاء-1061254870.html
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الصين

الصين تطلق المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو-14" لاستكمال بناء محطتها الفضائية

03:58 GMT 05.06.2022
© AFP 2022 / HANDOUTصاروخ لونغ مارش الصيني
صاروخ لونغ مارش الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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أطلقت الصين اليوم الأحد المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو-14"، لترسل ثلاثة رواد فضاء إلى مجموعة محطتها الفضائية في مهمة تستغرق ستة أشهر.
وسيتعاون رواد فضاء الثلاثة مع الفريق الأرضي لإكمال تجميع وبناء محطة تيانقونغ الفضائية، وتطويرها من هيكل أحادي الوحدة إلى مختبر فضاء وطني مؤلف من ثلاث وحدات - الوحدة الأساسية "تيانخه" والوحدتين المعمليتين "ونتيان" و"منغتيان".
وتم إطلاق المركبة الفضائية، على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش -2 إف"، من مركز غيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى شمال غربي الصين.
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وبحسب وكالة شينخوا، "بعد حوالي 577 ثانية من الإطلاق، انفصلت المركبة الفضائية المأهولة شنتشو -14 عن الصاروخ ودخلت المدار المخصص، والطاقم في حالة جيدة، وأعلن نجاح الإطلاق".
ضم الطاقم ثلاثة رواد فضاء، قائد الطاقم تشين دونغ، كاي زوزهي، وأول رائدة فضاء صينية، ليو يانغ.
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