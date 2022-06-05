https://arabic.sputniknews.com/20220605/الصين-تطلق-المركبة-الفضائية-المأهولة-شنتشو-14-لاستكمال-بناء-محطتها-الفضائية-1063103896.html
الصين تطلق المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو-14" لاستكمال بناء محطتها الفضائية
الصين تطلق المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو-14" لاستكمال بناء محطتها الفضائية
أطلقت الصين اليوم الأحد المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو-14"، لترسل ثلاثة رواد فضاء إلى مجموعة محطتها الفضائية في مهمة تستغرق ستة أشهر. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T03:58+0000
2022-06-05T03:58+0000
2022-06-05T03:58+0000
الصين
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وسيتعاون رواد فضاء الثلاثة مع الفريق الأرضي لإكمال تجميع وبناء محطة تيانقونغ الفضائية، وتطويرها من هيكل أحادي الوحدة إلى مختبر فضاء وطني مؤلف من ثلاث وحدات - الوحدة الأساسية "تيانخه" والوحدتين المعمليتين "ونتيان" و"منغتيان".وتم إطلاق المركبة الفضائية، على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش -2 إف"، من مركز غيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى شمال غربي الصين.وبحسب وكالة شينخوا، "بعد حوالي 577 ثانية من الإطلاق، انفصلت المركبة الفضائية المأهولة شنتشو -14 عن الصاروخ ودخلت المدار المخصص، والطاقم في حالة جيدة، وأعلن نجاح الإطلاق".ضم الطاقم ثلاثة رواد فضاء، قائد الطاقم تشين دونغ، كاي زوزهي، وأول رائدة فضاء صينية، ليو يانغ.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/عودة-رواد-فضاء-صينيين-بعد-إكمال-مهمة-استغرقت-6-أشهر-لمحطة-الفضاء-1061254870.html
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الصين
الصين تطلق المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو-14" لاستكمال بناء محطتها الفضائية
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أطلقت الصين اليوم الأحد المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو-14"، لترسل ثلاثة رواد فضاء إلى مجموعة محطتها الفضائية في مهمة تستغرق ستة أشهر.
وسيتعاون رواد فضاء الثلاثة مع الفريق الأرضي لإكمال تجميع وبناء محطة تيانقونغ الفضائية
، وتطويرها من هيكل أحادي الوحدة إلى مختبر فضاء وطني مؤلف من ثلاث وحدات - الوحدة الأساسية "تيانخه" والوحدتين المعمليتين "ونتيان" و"منغتيان".
وتم إطلاق المركبة الفضائية، على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش -2 إف"، من مركز غيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى شمال غربي الصين.
وبحسب وكالة شينخوا، "بعد حوالي 577 ثانية من الإطلاق، انفصلت المركبة الفضائية المأهولة شنتشو -14 عن الصاروخ ودخلت المدار المخصص، والطاقم في حالة جيدة، وأعلن نجاح الإطلاق".
ضم الطاقم ثلاثة رواد فضاء، قائد الطاقم تشين دونغ، كاي زوزهي، وأول رائدة فضاء صينية، ليو يانغ.