https://arabic.sputniknews.com/20220605/العراق-وفاة-حيدر-عبد-الرزاق-تخلف-صدمة-في-الأوساط-الرياضية-1063139079.html
العراق.. وفاة حيدر عبد الرزاق تخلف صدمة في الأوساط الرياضية
العراق.. وفاة حيدر عبد الرزاق تخلف صدمة في الأوساط الرياضية
ودع العراق، اليوم الأحد، لاعب المنتخب السابق لكرة القدم حيدر عبد الرزاق الذي توفي متأثرا بجراح أصيب بها إثر تعرضه لاعتداء من قبل مجهولين في العاصمة بغداد قبل... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T17:52+0000
2022-06-05T17:52+0000
2022-06-05T17:52+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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والثلاثاء الماضي، تعرض عبد الرزاق (40 عاما) وهو أحد نجوم 2007 الذين توجوا بلقب بطولة أمم آسيا، لحادث اعتداء بضرب مبرح بأنابيب معدنية على يد خمسة أشخاص في منطقة القادسية وسط بغداد، تسبب في إصابته بنزيف داخلي قبل إعلان وفاته اليوم، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).وخلف خبر وفاة عبد الرزاق صدمة داخل الأوساط الرياضية العراقية، كونه يمثل قيمة رياضية كبيرة، حيث كان ضمن تشكيلة المنتخب العراقي لكرة القدم الذي فاز بكأس آسيا عام 2007.ولعب الراحل ضمن العديد من الأندية العراقية واحترف في فرق عربية هي الأهلي القطري والأنصار اللبناني والاتحاد السوري ونادي أهلي صيدا اللبناني بالإضافة الى نادي أنديجان الأوزبكي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم
العراق.. وفاة حيدر عبد الرزاق تخلف صدمة في الأوساط الرياضية
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ودع العراق، اليوم الأحد، لاعب المنتخب السابق لكرة القدم حيدر عبد الرزاق الذي توفي متأثرا بجراح أصيب بها إثر تعرضه لاعتداء من قبل مجهولين في العاصمة بغداد قبل أيام.
والثلاثاء الماضي، تعرض عبد الرزاق (40 عاما) وهو أحد نجوم 2007 الذين توجوا بلقب بطولة أمم آسيا، لحادث اعتداء بضرب مبرح بأنابيب معدنية على يد خمسة أشخاص في منطقة القادسية وسط بغداد، تسبب في إصابته بنزيف داخلي قبل إعلان وفاته اليوم، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)
.
وخلف خبر وفاة عبد الرزاق صدمة داخل الأوساط الرياضية العراقية، كونه يمثل قيمة رياضية كبيرة، حيث كان ضمن تشكيلة المنتخب العراقي
لكرة القدم الذي فاز بكأس آسيا عام 2007.
ولعب الراحل ضمن العديد من الأندية العراقية واحترف في فرق عربية هي الأهلي القطري والأنصار اللبناني والاتحاد السوري ونادي أهلي صيدا اللبناني بالإضافة الى نادي أنديجان الأوزبكي.