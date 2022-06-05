عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220605/العراق-وفاة-حيدر-عبد-الرزاق-تخلف-صدمة-في-الأوساط-الرياضية-1063139079.html
العراق.. وفاة حيدر عبد الرزاق تخلف صدمة في الأوساط الرياضية
العراق.. وفاة حيدر عبد الرزاق تخلف صدمة في الأوساط الرياضية
ودع العراق، اليوم الأحد، لاعب المنتخب السابق لكرة القدم حيدر عبد الرزاق الذي توفي متأثرا بجراح أصيب بها إثر تعرضه لاعتداء من قبل مجهولين في العاصمة بغداد قبل... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T17:52+0000
2022-06-05T17:52+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101344/75/1013447550_0:0:2973:1673_1920x0_80_0_0_e657aa8414edf6500d96d8ebfd4da83e.jpg
والثلاثاء الماضي، تعرض عبد الرزاق (40 عاما) وهو أحد نجوم 2007 الذين توجوا بلقب بطولة أمم آسيا، لحادث اعتداء بضرب مبرح بأنابيب معدنية على يد خمسة أشخاص في منطقة القادسية وسط بغداد، تسبب في إصابته بنزيف داخلي قبل إعلان وفاته اليوم، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).وخلف خبر وفاة عبد الرزاق صدمة داخل الأوساط الرياضية العراقية، كونه يمثل قيمة رياضية كبيرة، حيث كان ضمن تشكيلة المنتخب العراقي لكرة القدم الذي فاز بكأس آسيا عام 2007.ولعب الراحل ضمن العديد من الأندية العراقية واحترف في فرق عربية هي الأهلي القطري والأنصار اللبناني والاتحاد السوري ونادي أهلي صيدا اللبناني بالإضافة الى نادي أنديجان الأوزبكي.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101344/75/1013447550_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_25ea214e230785928e75091c848344d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم

العراق.. وفاة حيدر عبد الرزاق تخلف صدمة في الأوساط الرياضية

17:52 GMT 05.06.2022
© Sputnik . Igor Mikhalev / الذهاب إلى بنك الصورمدينة بغداد
مدينة بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© Sputnik . Igor Mikhalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
ودع العراق، اليوم الأحد، لاعب المنتخب السابق لكرة القدم حيدر عبد الرزاق الذي توفي متأثرا بجراح أصيب بها إثر تعرضه لاعتداء من قبل مجهولين في العاصمة بغداد قبل أيام.
والثلاثاء الماضي، تعرض عبد الرزاق (40 عاما) وهو أحد نجوم 2007 الذين توجوا بلقب بطولة أمم آسيا، لحادث اعتداء بضرب مبرح بأنابيب معدنية على يد خمسة أشخاص في منطقة القادسية وسط بغداد، تسبب في إصابته بنزيف داخلي قبل إعلان وفاته اليوم، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
وخلف خبر وفاة عبد الرزاق صدمة داخل الأوساط الرياضية العراقية، كونه يمثل قيمة رياضية كبيرة، حيث كان ضمن تشكيلة المنتخب العراقي لكرة القدم الذي فاز بكأس آسيا عام 2007.
ولعب الراحل ضمن العديد من الأندية العراقية واحترف في فرق عربية هي الأهلي القطري والأنصار اللبناني والاتحاد السوري ونادي أهلي صيدا اللبناني بالإضافة الى نادي أنديجان الأوزبكي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала