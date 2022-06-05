https://arabic.sputniknews.com/20220605/العراق-يعلن-ضبط-مخزن-متنقل-لـداعش-1063106284.html
العراق يعلن ضبط مخزن متنقل لـ"داعش"
العراق يعلن ضبط مخزن متنقل لـ"داعش"
أعلنت وزارة الداخلية العراقية ضبط مخزن متنقل لعصابات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) في الأنبار. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T07:23+0000
2022-06-05T07:23+0000
2022-06-05T07:23+0000
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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جاء ذلك في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن قوات الأمن حققت إنجازات تستحق التقدير والاحترام في مواجهة عناصر التنظيم.وأوضح البيان أن قوات الأمن نجحت في استهداف حافلة نوع "لوري" كانت تقل عناصر من التنظيم الإرهابي في وادي القذف ضمن قاطع قيادة عمليات الأنبار، بواسطة طائرات "إف-16" العراقية في قيادة القوة الجوية.وعثرت قوة أمنية مشتركة، بدأت في تفتيش المكان المستهدف، على ثلاثة قتلى من عناصر التنظيم.وذكرت أنها رصدت أيضا "إرهابيا قناصا بالقرب من العجلة وقام بالرمي على قوة الواجب، حيث تم قتله على أبطال الفرقة المشاة الخامسة".وأفاد البيان أن "عصابات داعش الإرهابية عملت على تصنيع مخزن متنقل داخل العجلة المستهدفة".
https://arabic.sputniknews.com/20220605/إصابة-7-أشخاص-في-انفجار-عبوة-ناسفة-بالعراق-1063105032.html
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أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
العراق يعلن ضبط مخزن متنقل لـ"داعش"
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية ضبط مخزن متنقل لعصابات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) في الأنبار.
جاء ذلك في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن قوات الأمن حققت إنجازات تستحق التقدير والاحترام في مواجهة عناصر التنظيم.
وأوضح البيان أن قوات الأمن نجحت في استهداف حافلة نوع "لوري" كانت تقل عناصر من التنظيم الإرهابي
في وادي القذف ضمن قاطع قيادة عمليات الأنبار، بواسطة طائرات "إف-16" العراقية في قيادة القوة الجوية.
وعثرت قوة أمنية مشتركة، بدأت في تفتيش المكان المستهدف، على ثلاثة قتلى من عناصر التنظيم.
وذكرت أنها رصدت أيضا "إرهابيا قناصا بالقرب من العجلة وقام بالرمي على قوة الواجب، حيث تم قتله على أبطال الفرقة المشاة الخامسة".
وأفاد البيان أن "عصابات داعش الإرهابية عملت على تصنيع مخزن متنقل داخل العجلة المستهدفة".