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https://arabic.sputniknews.com/20220605/الفرنسيون-يحثون-ماكرون-على-الاستماع-لبوتين-وليس-لزيلينسكي-1063106441.html
الفرنسيون يحثون ماكرون على الاستماع لبوتين وليس لزيلينسكي
الفرنسيون يحثون ماكرون على الاستماع لبوتين وليس لزيلينسكي
دعا الفرنسيون رئيس بلادهم إيمانويل ماكرون للتوقف عن الاستماع للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والاستماع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T07:20+0000
2022-06-05T07:20+0000
أخبار فرنسا
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واتفق قراء صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال إنه "لا ينبغي إذلال روسيا".ففي مقابلة صحفية سابقة قال ماكرون إنه لا ينبغي إذلال روسيا، لأنه سيأتي اليوم الذي يتعين فيه استئناف التعاون معها.في حين علق آخر قائلا: "حان الوقت للتوقف عن الاستماع إلى زيلينسكي والقيام بما يراه الجميع مناسبا".وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية، في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
أخبار فرنسا
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
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أخبار فرنسا

الفرنسيون يحثون ماكرون على الاستماع لبوتين وليس لزيلينسكي

07:20 GMT 05.06.2022
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© Sputnik . Alexei Nikolskiy
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دعا الفرنسيون رئيس بلادهم إيمانويل ماكرون للتوقف عن الاستماع للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والاستماع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
واتفق قراء صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال إنه "لا ينبغي إذلال روسيا".
ففي مقابلة صحفية سابقة قال ماكرون إنه لا ينبغي إذلال روسيا، لأنه سيأتي اليوم الذي يتعين فيه استئناف التعاون معها.

وعلق أحد قراء الصحيفة قائلا: "من الأفضل إقامة تحالف مع بوتين بدلا من زيلينسكي. على الأقل لديه شيء يبيعه وهو لا يسيء إلى فرنسا".

في حين علق آخر قائلا: "حان الوقت للتوقف عن الاستماع إلى زيلينسكي والقيام بما يراه الجميع مناسبا".
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية، في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
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