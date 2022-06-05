الفنان السوري وائل رمضان مخرجا في "كازي روز"... صور
12:41 GMT 05.06.2022 (تم التحديث: 12:45 GMT 05.06.2022)
© Sputnik . Nabil najemالفنان السوري وائل رمضان مخرجا في "كازي روز"
© Sputnik . Nabil najem
تبدأ كاميرا الممثل والمخرج السوري وائل رمضان بالدوران، صباح الأحد 5 يونيو/حزيران، في دمشق إيذاناً بإنطلاق تصوير الفيلم السينمائي "كازي روز".
وتدور أحداث الفيلم الاجتماعي الكوميدي "كازي روز" ضمن أطر من التشويق والإثارة داخل مطعم "روز" الذي يجمع أشخاص عدة من فئات وطبقات اجتماعية متعددة ومختلفة، وفي إحدى السهرات يتعرضون لظرف داخل المطعم يجعلهم يعيشون لحظات من الخوف الذي يولد التناحر البشري أحيانا، والتقارب أحيانا أخرى، حيث تتكشف الأقنعة وتسقط، ولا سيما عندما تقترب اللحظات الأخيرة من حياة هؤلاء الأشخاص.
© Sputnik . Nabil najemالفنان السوري وائل رمضان مخرجا في "كازي روز"
الفنان السوري وائل رمضان مخرجا في "كازي روز"
© Sputnik . Nabil najem
ويجمع الفيلم في قائمة أبطاله كل من وائل رمضان، ميرنا شلفون، يزن خليل، جيني إسبر، بشار اسماعيل، جمال العلي، أندريه سكاف، طارق مرعشلي، رنا العضم، وائل زيدان، هدى شعراوي، وفاء موصللي، مصطفى المصطفى، مريم علي، سليمان رزق، فرح خضر، غسان عزب، مازن عباس، أسامة السيد يوسف، حنان اللولو، رضوان القنطار، حمزة رمضان.
© Sputnik . Nabil najemالفنان السوري وائل رمضان مخرجا في "كازي روز"
الفنان السوري وائل رمضان مخرجا في "كازي روز"
© Sputnik . Nabil najem
وإلى جانبهم، يشارك الفنان السوري الشهير فايز قزق كضيف شرف.
© Sputnik . Nabil najemالفنان السوري وائل رمضان مخرجا في "كازي روز"
الفنان السوري وائل رمضان مخرجا في "كازي روز"
© Sputnik . Nabil najem
والفيلم المرتقب من إنتاج جميل الغيث، عن قصة رنا العضم وعلاء المهنا وحوار نعيم الحمصي، والمنتج المنفذ (جود فيلم) ليامن ست البنين والتعاون الفني لسلاف فواخرجي وشادي علي.
© Sputnik . Nabil najemالفنان السوري وائل رمضان مخرجا في "كازي روز"
الفنان السوري وائل رمضان مخرجا في "كازي روز"
© Sputnik . Nabil najem