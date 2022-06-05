https://arabic.sputniknews.com/20220605/الفيفا-ينشئ-مركزا-متطورا-لكرة-القدم-الليبية-1063121917.html
"الفيفا" ينشئ مركزا متطورا لكرة القدم الليبية
"الفيفا" ينشئ مركزا متطورا لكرة القدم الليبية
صرح الاتحاد الليبي لكرة القدم عن موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على إنشاء مركز فني متطور لكرة القدم الليبية. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T12:24+0000
2022-06-05T12:24+0000
2022-06-05T12:24+0000
رياضة
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وفي بيان للاتحاد نقلا عن عبدالحكيم الشلماني، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، فقد نجحت التواصلات مع الفيفا بشأن إنشاء مركز متطور لكرة القدم الليبية.ويهدف المركز لتطوير المواهب والفئات السنية وإعداد المنتخبات والمدربين والكوادر الإدارية والفنية.وسيضم المركز ملعبا، وقاعة محاضرات، وإقامة فندقية، وصالة تمارين، ومركز علاج، ومطعما وصالة ترفيهية.وقد قام الاتحاد الليبي لكرة القدم بمناشدة الحكومة لتخصيص قطعة أرض مناسبة لهذا للمشروع.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
"الفيفا" ينشئ مركزا متطورا لكرة القدم الليبية
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صرح الاتحاد الليبي لكرة القدم عن موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على إنشاء مركز فني متطور لكرة القدم الليبية.
وفي بيان للاتحاد نقلا عن عبدالحكيم الشلماني، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، فقد نجحت التواصلات مع الفيفا بشأن إنشاء مركز متطور لكرة القدم الليبية.
ويهدف المركز لتطوير المواهب والفئات السنية وإعداد المنتخبات والمدربين والكوادر الإدارية والفنية.
وأضاف الشلماني أن لجنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، برئاسة المدير الفني للاتحاد الدولي والمدير الفني الإقليمي، ستقوم بزيارة ليبيا منتصف شهر يوليو القادم من أجل ذلك، بحسب ما نقل موقع "الحدث".
وسيضم المركز ملعبا، وقاعة محاضرات، وإقامة فندقية، وصالة تمارين، ومركز علاج، ومطعما وصالة ترفيهية.
وقد قام الاتحاد الليبي لكرة القدم بمناشدة الحكومة
لتخصيص قطعة أرض مناسبة لهذا للمشروع.