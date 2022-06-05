https://arabic.sputniknews.com/20220605/الكويت-تستدعي-سفير-الهند-وتسلمه-مذكرة-احتجاج-بعد-تصريحات-مسيئة-للنبي-محمد-1063131506.html

الكويت تستدعي سفير الهند وتسلمه مذكرة احتجاج بعد تصريحات مسيئة للنبي محمد

الكويت تستدعي سفير الهند وتسلمه مذكرة احتجاج بعد تصريحات مسيئة للنبي محمد

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأحد، "سفير جمهورية الهند، وسلمته مذكرة احتجاج، رفضت فيها بشكل كامل التصريحات التي صدرت عن مسؤول في الحزب الحاكم ضد... 05.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-05T15:18+0000

2022-06-05T15:18+0000

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وقالت الخارجية الكويتية، في بيان لها، إن "سفير جمهورية الهند لدى دولة الكويت التقى بمساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا الذي سلمه مذكرة احتجاج رسمية تعرب فيها عن رفض دولة الكويت القاطع وشجبها للتصريحات المسيئة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وللإسلام والمسلمين التي صدرت عن أحد المسؤولين في الحزب الحاكم".وأوضحت الوزارة، أنه "في الوقت الذي ترحب فيه دولة الكويت بالبيان الذي أصدره الحزب الحاكم في الهند والذي أعلن خلاله إيقاف المسؤول المذكور عن ممارسة مهامه وأنشطته في الحزب بسبب هذه التصريحات المسيئة تطالب باعتذار علني لتلك التصريحات المعادية والتي سيشكل الاستمرار فيها دون إجراء رادع أو عقاب إلى زيادة أوجه التطرف والكراهية وتقويض عناصر الاعتدال".وأشار اليبان، إلى أن "إصدار مثل هذه التصريحات ينم عن جهل واضح لرسالة السلام التي يحملها ديننا الإسلامي وسماحته والدور الكبير الذي قام به الإسلام في بناء الحضارات في جميع دول العالم بما فيها الهند".وكانت وزارة الخارجية القطرية، استدعت في وقت سابق اليوم السفير الهندي، ديباك ميتال، وسلمته مذكرة رسمية، أعربت فيها، عن رفض قطر التام للتصريحات التي أدلى بها مسؤول في الحزب الحاكم بالهند، ضد رسول الله محمد.وفي وقت سابق، أعلن بيان صادر عن حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندي الحاكم احترامه جميع الأديان وتنديده بشدة بإهانة أي شخصيات دينية.وقال الحزب في بيانه: "خلال آلاف السنين من تاريخ الهند، يحترم حزب بهاراتيا جاناتا جميع الأديان. ويندد بشدة بإهانة أي شخصيات دينية"، مضيفا أنه "يعارض بشدة أي أيديولوجية تهين أو تحط من قدر أي طائفة أو دين" وأنه "لا يروج لمثل هؤلاء الناس أو الفلسفة".وبحسب وسائل إعلام محلية "أوقف الحزب الحاكم بالهند عضوية الناطق باسمه على خلفية تصريحاته المسيئة للرسول محمد".

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أخبار الهند اليوم, أخبار الكويت اليوم, أخبار قطر اليوم