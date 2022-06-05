https://arabic.sputniknews.com/20220605/المغرب-يطلق-مبادرة-لإعادة-توطين-سلالة-نادرة-من-القردة-1063121070.html
المغرب يطلق مبادرة لإعادة توطين سلالة نادرة من القردة
المغرب يطلق مبادرة لإعادة توطين سلالة نادرة من القردة
كشفت السلطات المغربية عن مبادرة لإعادة توطين سلالة من القردة المهددة بالإنقراض. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T12:09+0000
2022-06-05T12:09+0000
2022-06-05T12:09+0000
العالم العربي
قرد
توطين
أخبار المغرب اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1d/1049103446_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_c9f2f0de30f8a18f70b7ae36bc11c030.jpg
ووفقا لموقع "هسبريس" المحلي، فإن الوكالة الوطنية للمياه والغابات أطلقت بالتعاون مع جمعية الدفاع عن الحيوان وحمايته الدولية خطة لإعادة توطين قرد المكاك البربري، المعروف بـ"زعطوط"، في غابات المنتزه الوطني لتازكة بإقليم تازة.وأشارت الصحيفة، نقلا عن منظمي المبادرة، إلى أن الخطوة تشمل إطلاق 35 من القردة من صنف المكاك البربري بموطنها الأصلي بغابات تازة، لتعيش حياة برية جديدة بين أحضان الطبيعة، وهي قردة كانت تأويها قرية الأحلام بمدينة المحمدية، وحديقة الحيوانات بالرباط، بعد أن تمت مصادرة أغلبها، على مراحل، من طرف مصالح الجمارك حين كان أصحابها يستعدون لتهريبها إلى الخارج.أول تجربة من نوعها بالمغرب والعالموقال مدير المنتزه الوطني لتازكة إبراهيم الإسماعيلي إن مشروع إعادة توطين قرد المكاك البربري بغابات تازة يعد الأول من نوعه بالمغرب والعالم، مبرزا أن هذا الصنف الفريد من القردة الذي يعيش في شمال إفريقيا، وعلى الخصوص بالمغرب، تعرض للانقراض في مجموعة من مواطنه الأصلية، كما هو الشأن بالنسبة للمنطقة الشرقية للأطلس المتوسط.وأوضح الإسماعيلي أن دراسة جدوى سبقت إطلاق هذا المشروع، للتحقق مما إذا كانت المنطقة تشكل فعلا موطنا أصليا لقرد المكاك البربري، موردا أن أرشيف مصالح المياه والغابات يشير إلى أن آخر مرة شوهد فيها "زعطوط" بالمجال الطبيعي لتازكة كان سنة 1940.
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1d/1049103446_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_c878e6953eab2d89c5842577b2215d0a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, قرد, توطين, أخبار المغرب اليوم
المغرب يطلق مبادرة لإعادة توطين سلالة نادرة من القردة
تابعنا عبر
كشفت السلطات المغربية عن مبادرة لإعادة توطين سلالة من القردة المهددة بالإنقراض.
ووفقا لموقع
"هسبريس" المحلي، فإن الوكالة الوطنية للمياه والغابات أطلقت بالتعاون مع جمعية الدفاع عن الحيوان وحمايته الدولية خطة لإعادة توطين قرد المكاك البربري، المعروف بـ"زعطوط"، في غابات المنتزه الوطني لتازكة بإقليم تازة.
وأشارت الصحيفة، نقلا عن منظمي المبادرة، إلى أن الخطوة تشمل إطلاق 35 من القردة من صنف المكاك البربري بموطنها الأصلي بغابات تازة، لتعيش حياة برية جديدة بين أحضان الطبيعة، وهي قردة كانت تأويها قرية الأحلام بمدينة المحمدية، وحديقة الحيوانات بالرباط، بعد أن تمت مصادرة أغلبها، على مراحل، من طرف مصالح الجمارك حين كان أصحابها يستعدون لتهريبها إلى الخارج.
أول تجربة من نوعها بالمغرب والعالم
وقال مدير المنتزه الوطني لتازكة إبراهيم الإسماعيلي إن مشروع إعادة توطين قرد المكاك البربري بغابات تازة يعد الأول من نوعه بالمغرب والعالم، مبرزا أن هذا الصنف الفريد من القردة الذي يعيش في شمال إفريقيا، وعلى الخصوص بالمغرب، تعرض للانقراض في مجموعة من مواطنه الأصلية، كما هو الشأن بالنسبة للمنطقة الشرقية للأطلس المتوسط.
وأوضح الإسماعيلي أن دراسة جدوى سبقت إطلاق هذا المشروع، للتحقق مما إذا كانت المنطقة تشكل فعلا موطنا أصليا لقرد المكاك البربري، موردا أن أرشيف مصالح المياه والغابات يشير إلى أن آخر مرة شوهد فيها "زعطوط" بالمجال الطبيعي لتازكة كان سنة 1940.