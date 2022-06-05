https://arabic.sputniknews.com/20220605/الملكة-إليزابيث-قلبي-معكم-جميعا-وملتزمة-بخدمتكم-بأفضل-ما-في-وسعي-1063139943.html
الملكة إليزابيث: قلبي معكم جميعا وملتزمة بخدمتكم بأفضل ما في وسعي
الملكة إليزابيث: قلبي معكم جميعا وملتزمة بخدمتكم بأفضل ما في وسعي
أنهت الملكة إليزابيث الثانية، اليوم الأحد، الاحتفالات التاريخية باليوبيل البلاتيني، وظهرت اليوم للمرة الرابعة ضمن الاحتفالات المستمرة بهذا اليوبيل. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T18:27+0000
2022-06-05T18:27+0000
2022-06-05T18:27+0000
بريطانيا
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وظهرت الملكة من شرفة قصر باكينغهام بعد العرض العسكري Trooping the Colour، حسب أ ف ب.وقالت الملكة في بيان لها إنها "شعرت بالتواضع والتأثر العميق" بالإقبال على احتفالاتها باليوبيل البلاتيني و"مستوحاة من اللطف والفرح والقرابة التي كانت واضحة للغاية في الأيام الأخيرة". وأضافت الملكة الأطول خدمة: "ربما لم أحضر كل حدث شخصيا، لكن قلبي كان معكم جميعا؛ وما زلت ملتزمة بخدمتكم بأفضل ما في وسعي، بدعم من عائلتي".وهتفت الحشود الضخمة التي تجمعت للاحتفال خارج القصر، لتهنئة الملكة التى أعتلت العرش عام 1952.وارتدت الملكة إليزابيث ملابس خضراء، وظهرت ممسكة بعصا، وأحاط بها الأمراء تشارلز وويليام وجورج.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا
الملكة إليزابيث: قلبي معكم جميعا وملتزمة بخدمتكم بأفضل ما في وسعي
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أنهت الملكة إليزابيث الثانية، اليوم الأحد، الاحتفالات التاريخية باليوبيل البلاتيني، وظهرت اليوم للمرة الرابعة ضمن الاحتفالات المستمرة بهذا اليوبيل.
وظهرت الملكة من شرفة قصر باكينغهام بعد العرض العسكري Trooping the Colour، حسب أ ف ب.
وقالت الملكة في بيان لها إنها "شعرت بالتواضع والتأثر العميق" بالإقبال على احتفالاتها باليوبيل البلاتيني و"مستوحاة من اللطف والفرح والقرابة التي كانت واضحة للغاية في الأيام الأخيرة". وأضافت الملكة الأطول خدمة: "ربما لم أحضر كل حدث شخصيا، لكن قلبي كان معكم جميعا؛ وما زلت ملتزمة بخدمتكم بأفضل ما في وسعي، بدعم من عائلتي".
وهتفت الحشود الضخمة التي تجمعت للاحتفال خارج القصر، لتهنئة الملكة التى أعتلت العرش عام 1952.
وارتدت الملكة إليزابيث
ملابس خضراء، وظهرت ممسكة بعصا، وأحاط بها الأمراء تشارلز وويليام وجورج.