https://arabic.sputniknews.com/20220605/النفط-العراقية-ملتزمون-بتأمين-احتياجات-محطات-الكهرباء-1063131396.html
النفط العراقية: ملتزمون بتأمين احتياجات محطات الكهرباء
النفط العراقية: ملتزمون بتأمين احتياجات محطات الكهرباء
قالت وزارة النفط، في العراق، إنها ملتزمة بتأمين احتياجات محطات الكهربات بكافة أنواع الوقود، مؤكدة استمرار ضخها الحصص المقررة بالاتفاق مع وزارة الكهرباء. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T15:18+0000
2022-06-05T15:18+0000
2022-06-05T15:18+0000
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وأوضح وكيل الوزارة لشؤون التوزيع، حامد يونس، خلال اجتماع العمليات القيادي، اليوم الأحد، أن وزارة النفط تؤكد "التزامها واستمراراها بتأمين احتياجات وزارة الكهرباء من الوقود وبكافة أنواعه بحسب الحصص المقررة وبالاتفاق مع الوزارة المعنية وبالتشاور مع ممثلها في الاجتماع".وشدد المسؤول الحكومي، بحسب ما نقل موقع "رووداو" الإخباري، على "تنفيذ الخطة الوقودية التي يتم تنفيذها باتفاق النفط والكهرباء".وسبق وأعلنت وزارة النفط أنها حققت أعلى عائدات شهرية على مدار الـ50 سنة الأخيرة، بمبيعات الشهر الماضي، (مايو/أيار)، حيث حققت مبيعات تجاوزت الـ11 مليار دولار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
النفط العراقية: ملتزمون بتأمين احتياجات محطات الكهرباء
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قالت وزارة النفط، في العراق، إنها ملتزمة بتأمين احتياجات محطات الكهربات بكافة أنواع الوقود، مؤكدة استمرار ضخها الحصص المقررة بالاتفاق مع وزارة الكهرباء.
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون التوزيع، حامد يونس، خلال اجتماع العمليات القيادي، اليوم الأحد، أن وزارة النفط تؤكد "التزامها واستمراراها بتأمين احتياجات وزارة الكهرباء من الوقود وبكافة أنواعه بحسب الحصص المقررة وبالاتفاق مع الوزارة المعنية وبالتشاور مع ممثلها في الاجتماع".
وشدد المسؤول الحكومي، بحسب ما نقل موقع "رووداو
" الإخباري، على "تنفيذ الخطة الوقودية التي يتم تنفيذها باتفاق النفط والكهرباء".
وسبق وأعلنت وزارة النفط أنها حققت أعلى عائدات شهرية على مدار الـ50 سنة الأخيرة، بمبيعات الشهر الماضي، (مايو/أيار)، حيث حققت مبيعات تجاوزت الـ11 مليار دولار.