عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220605/النفط-العراقية-ملتزمون-بتأمين-احتياجات-محطات-الكهرباء-1063131396.html
النفط العراقية: ملتزمون بتأمين احتياجات محطات الكهرباء
النفط العراقية: ملتزمون بتأمين احتياجات محطات الكهرباء
قالت وزارة النفط، في العراق، إنها ملتزمة بتأمين احتياجات محطات الكهربات بكافة أنواع الوقود، مؤكدة استمرار ضخها الحصص المقررة بالاتفاق مع وزارة الكهرباء. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T15:18+0000
2022-06-05T15:18+0000
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0e/1062234743_0:305:3073:2033_1920x0_80_0_0_aae17806e6cf9190f86ab4884c26e753.jpg
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون التوزيع، حامد يونس، خلال اجتماع العمليات القيادي، اليوم الأحد، أن وزارة النفط تؤكد "التزامها واستمراراها بتأمين احتياجات وزارة الكهرباء من الوقود وبكافة أنواعه بحسب الحصص المقررة وبالاتفاق مع الوزارة المعنية وبالتشاور مع ممثلها في الاجتماع".وشدد المسؤول الحكومي، بحسب ما نقل موقع "رووداو" الإخباري، على "تنفيذ الخطة الوقودية التي يتم تنفيذها باتفاق النفط والكهرباء".وسبق وأعلنت وزارة النفط أنها حققت أعلى عائدات شهرية على مدار الـ50 سنة الأخيرة، بمبيعات الشهر الماضي، (مايو/أيار)، حيث حققت مبيعات تجاوزت الـ11 مليار دولار.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0e/1062234743_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3faa718ce6902a5a1ed93e8f3ce1b057.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم

النفط العراقية: ملتزمون بتأمين احتياجات محطات الكهرباء

15:18 GMT 05.06.2022
© AFP 2022 / HUSSEIN FALEHنفط العراق
نفط العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© AFP 2022 / HUSSEIN FALEH
تابعنا عبرTelegram
قالت وزارة النفط، في العراق، إنها ملتزمة بتأمين احتياجات محطات الكهربات بكافة أنواع الوقود، مؤكدة استمرار ضخها الحصص المقررة بالاتفاق مع وزارة الكهرباء.
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون التوزيع، حامد يونس، خلال اجتماع العمليات القيادي، اليوم الأحد، أن وزارة النفط تؤكد "التزامها واستمراراها بتأمين احتياجات وزارة الكهرباء من الوقود وبكافة أنواعه بحسب الحصص المقررة وبالاتفاق مع الوزارة المعنية وبالتشاور مع ممثلها في الاجتماع".
وشدد المسؤول الحكومي، بحسب ما نقل موقع "رووداو" الإخباري، على "تنفيذ الخطة الوقودية التي يتم تنفيذها باتفاق النفط والكهرباء".
وسبق وأعلنت وزارة النفط أنها حققت أعلى عائدات شهرية على مدار الـ50 سنة الأخيرة، بمبيعات الشهر الماضي، (مايو/أيار)، حيث حققت مبيعات تجاوزت الـ11 مليار دولار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала