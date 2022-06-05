https://arabic.sputniknews.com/20220605/انخفاض-أسعار-القمح-العالمية-بعد-تصريحات-بوتين-بشأن-الموانئ-الأوكرانية-1063133691.html
انخفاض أسعار القمح العالمية بعد تصريحات بوتين بشأن الموانئ الأوكرانية
انخفاض أسعار القمح العالمية بعد تصريحات بوتين بشأن الموانئ الأوكرانية
كشف الاتحاد الإيطالي للمنتجين الزراعيين "كولديريتي" عن تراجع أسعار القمح العالمية بنسبة 10% بعدما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين استعداده لضمان نقل الحبوب من... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T15:53+0000
2022-06-05T15:53+0000
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روما- سبوتنيك. وقال "كولديريتي" مساء السبت نقلا عن بيانات من مجلس شيكاغو للتجارة، إن سعر العقود الآجلة للقمح عند إغلاق التداول بلغ 10.4 دولار للبوشل، بانخفاض 10% في ثلاثة أيام. فيما انخفضت أسعار الذرة بنسبة 6.4% إلى 7.27 دولار للبوشل.وأضاف الاتحاد في بيان: "خروج السفن من موانئ البحر الأسود يعني إفراغ المستودعات الأوكرانية، التي يوجد فيها أكثر من 20 مليون طن من الحبوب، بما في ذلك القمح والشعير والذرة المعدة للتصدير إلى كل من البلدان الغنية والفقيرة، حيث قد يتسبب الحصار في اضطرابات".وتشمل قائمة البلدان الأكثر اعتمادا على إمدادات الحبوب الروسية والأوكرانية مصر وتركيا وبنغلاديش وإيران، التي تشتري أكثر من 60% منها، وتضم المجموعة أيضا لبنان وتونس واليمن وليبيا وباكستان، بحسب "كولديريتي".يوم الجمعة، قال بوتين إنه لا توجد عقبات أمام تصدير الحبوب من أوكرانيا، وإن السفن التي تحمل القمح ستكون قادرة على مغادرة البحر الأسود دون أي مشاكل، إذا أزالت كييف الألغام البحرية.في الأسبوع الماضي، أخبر بوتين رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في مكالمة هاتفية أن روسيا مستعدة للمساهمة بشكل كبير في التغلب على أزمة الغذاء من خلال تصدير الحبوب والأسمدة، بشرط أن يزيل الغرب القيود ذات الدوافع السياسية.وشدد الرئيس الروسي على أن الوضع في قطاع الغذاء ساء بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/الكرملين-لافروف-سيناقش-قضية-تصدير-الحبوب-الأوكرانية-في-تركيا-1063026278.html
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العالم, اقتصاد, روسيا, أخبار أوكرانيا
انخفاض أسعار القمح العالمية بعد تصريحات بوتين بشأن الموانئ الأوكرانية
15:53 GMT 05.06.2022 (تم التحديث: 15:54 GMT 05.06.2022) تابعنا عبر
كشف الاتحاد الإيطالي للمنتجين الزراعيين "كولديريتي" عن تراجع أسعار القمح العالمية بنسبة 10% بعدما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين استعداده لضمان نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية إذا أزالت كييف الألغام.
روما- سبوتنيك
. وقال "كولديريتي" مساء السبت نقلا عن بيانات من مجلس شيكاغو للتجارة، إن سعر العقود الآجلة للقمح عند إغلاق التداول بلغ 10.4 دولار للبوشل، بانخفاض 10% في ثلاثة أيام. فيما انخفضت أسعار الذرة بنسبة 6.4% إلى 7.27 دولار للبوشل.
وأضاف الاتحاد في بيان: "خروج السفن من موانئ البحر الأسود يعني إفراغ المستودعات الأوكرانية، التي يوجد فيها أكثر من 20 مليون طن من الحبوب، بما في ذلك القمح والشعير والذرة المعدة للتصدير إلى كل من البلدان الغنية والفقيرة، حيث قد يتسبب الحصار في اضطرابات".
وتشمل قائمة البلدان الأكثر اعتمادا على إمدادات الحبوب الروسية والأوكرانية مصر وتركيا وبنغلاديش وإيران، التي تشتري أكثر من 60% منها، وتضم المجموعة أيضا لبنان وتونس واليمن وليبيا وباكستان، بحسب "كولديريتي".
يوم الجمعة، قال بوتين إنه لا توجد عقبات أمام تصدير الحبوب من أوكرانيا، وإن السفن التي تحمل القمح ستكون قادرة على مغادرة البحر الأسود دون أي مشاكل، إذا أزالت كييف الألغام البحرية
.
في الأسبوع الماضي، أخبر بوتين رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في مكالمة هاتفية أن روسيا مستعدة للمساهمة بشكل كبير في التغلب على أزمة الغذاء
من خلال تصدير الحبوب والأسمدة، بشرط أن يزيل الغرب القيود ذات الدوافع السياسية.
وشدد الرئيس الروسي على أن الوضع في قطاع الغذاء ساء بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا.