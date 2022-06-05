https://arabic.sputniknews.com/20220605/بعد-توقف-لنحو-شهرين-إعادة-تشغيل-حقل-الشرارة-النفطي-جنوب-غربي-ليبيا-1063126812.html
بعد توقف لنحو شهرين... إعادة تشغيل حقل الشرارة النفطي جنوب غربي ليبيا
بعد توقف لنحو شهرين... إعادة تشغيل حقل الشرارة النفطي جنوب غربي ليبيا
أكد مصدر ليبي، اليوم الأحد، عودة العمل والإنتاج في حقل الشرارة النفطي الواقع جنوب غربي البلاد، بعد توقف لمدة شهرين بسبب الاحتجاجات. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T13:29+0000
2022-06-05T13:29+0000
2022-06-05T13:29+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
حقل الشرارة
استئناف
إنتاج
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وقال المصدر الليبي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة سبوتنيك: "تمت إعادة العمل داخل حقل الشرارة النفطي والعمل على إعادة إنتاج خام النفط مجددا اليوم"، مؤكدا أن "شعلة الأبراج داخل الحقل مشتعلة وتؤكد استئناف إنتاج النفط من جديد داخل حقل الشرارة النفطي".هذا وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، في وقت سابق، أن إغلاق حقول الشرارة والفيل يتسبب في خسائر يومية تبلغ 160 مليون دينار ليبي (34439248.00 دولار أمريكي).وحسب بيان نشرته المؤسسة الوطنية للنفط الليبية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رصدت فقدان 330 ألف برميل في اليوم وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي، جراء إغلاق صمامات ضخ الخام من حقول الشرارة، والفيل.يشار إلى أن إغلاق الحقول النفطية في ليبيا خاصة حقل الشرارة أمر تكرر كثيرا منذ ثورة العام 2011 لأسباب عديدة منها الخلافات السياسية، ومنها مطالب فئوية في بعض الأوقات، كما حدث حينما قام بعض المسؤولين عن حراسة تلك الحقول بإغلاقها حتى تحقيق مطالبهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/مؤسسة-النفط-الليبية-قرابة-35-مليون-دولار-خسائر-يومية-لإغلاق-حقول-الشرارة-والفيل-1059537093.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, حقل الشرارة, استئناف, إنتاج
بعد توقف لنحو شهرين... إعادة تشغيل حقل الشرارة النفطي جنوب غربي ليبيا
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أكد مصدر ليبي، اليوم الأحد، عودة العمل والإنتاج في حقل الشرارة النفطي الواقع جنوب غربي البلاد، بعد توقف لمدة شهرين بسبب الاحتجاجات.
وقال المصدر الليبي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة سبوتنيك: "تمت إعادة العمل داخل حقل الشرارة النفطي والعمل على إعادة إنتاج خام النفط مجددا اليوم"، مؤكدا أن "شعلة الأبراج داخل الحقل مشتعلة وتؤكد استئناف إنتاج النفط من جديد داخل حقل الشرارة النفطي".
هذا وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، في وقت سابق، أن إغلاق حقول الشرارة والفيل يتسبب في خسائر يومية تبلغ 160 مليون دينار ليبي (34439248.00 دولار أمريكي).
وحسب بيان نشرته المؤسسة الوطنية للنفط الليبية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رصدت فقدان 330 ألف برميل في اليوم وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي، جراء إغلاق صمامات
ضخ الخام من حقول الشرارة، والفيل.
يشار إلى أن إغلاق الحقول النفطية في ليبيا خاصة حقل الشرارة أمر تكرر كثيرا منذ ثورة العام 2011 لأسباب عديدة منها الخلافات السياسية، ومنها مطالب فئوية في بعض الأوقات، كما حدث حينما قام بعض المسؤولين عن حراسة تلك الحقول بإغلاقها حتى تحقيق مطالبهم.