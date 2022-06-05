https://arabic.sputniknews.com/20220605/بوتين-أنظمة-الدفاع-الجوية-الروسية-تدمر-الأسلحة-الأمريكية-في-أوكرانيا-وتطحنها-كالمكسرات-1063127704.html

بوتين: أنظمة الدفاع الجوية الروسية تدمر الأسلحة الأمريكية في أوكرانيا وتطحنها كالمكسرات

بوتين: أنظمة الدفاع الجوية الروسية تدمر الأسلحة الأمريكية في أوكرانيا وتطحنها كالمكسرات

مواضيع الحلقة: بوتين يؤكد أن أنظمة الدفاع الجوية الروسية تدمر الأسلحة الأمريكية في أوكرانيا وتطحنها كالمكسرات، باشاغا يؤكد التزامه بالتداول السلمي للسلطة... 05.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-05T13:53+0000

2022-06-05T13:53+0000

2022-06-05T13:53+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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بوتين: أنظمة الدفاع الجوية الروسية تدمر الأسلحة الأمريكية في أوكرانيا وتطحنها كالمكسرات بوتين: أنظمة الدفاع الجوية الروسية تدمر الأسلحة الأمريكية في أوكرانيا وتطحنها كالمكسرات

بوتين يؤكد أن أنظمة الدفاع الجوية الروسية تدمر الأسلحة الأمريكية في أوكرانيا وتطحنها كالمكسراتقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن أنظمة الدفاعات الجوية الروسية تدمر الأسلحة الأمريكية التي ترسلها واشنطن لأوكرانيا وتطحنها "كالمكسرات".جاء ذلك في تصريحات على قناة "روسيا 1"، في إطار تعليقه على قرار واشنطن بإرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، مؤكدا تدمير العشرات من هذه الأسلحة.وأضاف أن جميع الطائرات دون طيار الأوكرانية التي تحلق منذ بدء العملية الروسية الخاصة، هي إنتاج أجنبي، مشيرا إلى أن أنظمة "بوك" و"تور" و" بانتسيرا" تعمل بكفاءة عالية في إسقاط الطائرات دون طيار الأوكرانية.وأكد أن روسيا ستتوصل إلى نتائج في حال تسليم صواريخ أمريكية بعيدة المدى إلى أوكرانيا.وأشار إلى أن سير المعركة لم يرتبط أبدا بهذه الأسلحة، بل إن الأسلحة الروسية حسب القياسات العسكرية حولتها بالفعل إلى ما يشبه "المكسرات" كما عبر عن ذلك الرئيس الروسي بوتين.باشاغا يؤكد التزامه بالتداول السلمي للسلطة وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسيةقال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا، إنه يجب التحاور مع الجميع لتحقيق السلام ونبذ العنف، مشيرا إلى أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.وأضاف في كلمة له أمام قيادات ونخب مدينة مصراتة، أن ترشح رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة في انتخابات ديسمبر/كانون الأول الماضي وتجاوزه تعهد جنيف وعدم الالتزام بقوانين مجلس النواب أدى إلى إفشال الانتخابات".وأكد باشاغا في الوقت نفسه التزامه بالتداول السلمي للسلطة وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.وأضاف رويحة أن حكومة باشاغا التي شكلها عقيلة صالح تطلب انتخابات برلمانية ورئاسية موازية وهو أمر مرفوض في الغرب الليبي، مشيرا إلى أن ذلك المطلب من باشاغا كان محور مباحثاته في أمريكا وهو يريد الحصول على دعم أمريكي في هذا الاتجاه، لكن لا توجد أخبار مؤكدة عن ذلك.انطلاق جلسات الحوار الوطني في تونس وسط مقاطعة واسعة من الأحزابانطلقت في تونس، السبت 4 يونيو/حزيران، أولى جلسات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد تمهيدا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز المقبل.وبدأت أولى اجتماعات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في قصر الضيافة بقرطاج، رغم مقاطعة عدد من الأحزاب السياسية لجلسات الحوار وفي مقدمتها حركة النهضة التونسية.وأعلن الاتحاد التونسي للشغل عدم المشاركة في حوار يصفه بالشكلي، تزامنا مع حديث أمينه العام عن محاولة اختراق المنظمة من الداخل من خلال دعوة قيادات سابقة للمشاركة في الحوار.وأضاف طياشي، أن هناك تحفظات كثيرة يبديها اتحاد الشغل حول هذا الحوار، وقد تبعه في ذلك عدد من الأحزاب رفضت المشاركة، مشيرا إلى أن هذه المقاطعة في حال استمرارها فإنها تهدد الحوار ومخرجاته والمرجو من ورائه، على حد قوله.يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك

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