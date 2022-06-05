https://arabic.sputniknews.com/20220605/بوتين-جميع-الطائرات-دون-طيار-الأوكرانية-التي-تحلق-منذ-بدء-العملية-الروسية-الخاصة-إنتاج-أجنبي-1063108642.html
بوتين: جميع الطائرات دون طيار الأوكرانية التي تحلق منذ بدء العملية الروسية الخاصة إنتاج أجنبي
بوتين: جميع الطائرات دون طيار الأوكرانية التي تحلق منذ بدء العملية الروسية الخاصة إنتاج أجنبي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن جميع الطائرات دون طيار الأوكرانية التي تحلق منذ بدء العملية الروسية الخاصة، هي إنتاج أجنبي. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T08:18+0000
2022-06-05T08:18+0000
2022-06-05T08:35+0000
روسيا
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مضيفا أنه تم استخدام هذه الطائرات فوق البحر الأسود قبل بدء العملية الروسية الخاصة.قائلا إن أنظمة "بوك" و"تور" و" بانتسيرا" تعمل بكفاءة عالية في إسقاط الطائرات دون طيار الأوكرانية.وحول تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ الإطلاق المتعددة (MLRS) من قبل الولايات المتحدة، أجاب بوتين، قائلا: "ننطلق من حقيقة أن هذا الإمداد من الولايات المتحدة، وبعض الدول الأخرى مرتبط بتعويض خسائر هذه المعدات العسكرية، ولا يوجد شيء جديد هنا ولا يغير أي شيء من حيث الجوهر".وأشار إلى أنه في وقت بدء العملية الخاصة الروسية، كان لدى الجيش الأوكراني ما يقرب من 515 نظاما صاروخيا، تم تدمير 380 منها، ولكن تم استعادة بعضها أو سحبت من المستودعات، والآن تمتلك كييف حوالي 360 وحدة من هذه المعدات.
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روسيا
بوتين: جميع الطائرات دون طيار الأوكرانية التي تحلق منذ بدء العملية الروسية الخاصة إنتاج أجنبي
08:18 GMT 05.06.2022 (تم التحديث: 08:35 GMT 05.06.2022) تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن جميع الطائرات دون طيار الأوكرانية التي تحلق منذ بدء العملية الروسية الخاصة، هي إنتاج أجنبي.
مضيفا أنه تم استخدام هذه الطائرات فوق البحر الأسود قبل بدء
العملية الروسية الخاصة.
قائلا إن أنظمة "بوك" و"تور" و" بانتسيرا" تعمل بكفاءة عالية في إسقاط الطائرات دون طيار الأوكرانية.
وأضاف الرئيس الروسي، في لقاء مع برنامج يبث على قناة "روسيا 1"، أن روسيا ستتوصل إلى نتائج في حال تسليم صواريخ أمريكية بعيدة المدى إلى أوكرانيا، قائلا: "إذن هناك حاجة للصواريخ، نعم، ولكن إذا كانت متوفرة وسيتم توفيرها، فسنستخلص النتائج المناسبة من ذلك ونستخدم أسلحتنا، التي لدينا ما يكفي، من أجل ضرب تلك المواقع التي لم نقصفها سابقا".
وحول تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ الإطلاق المتعددة (MLRS) من قبل الولايات المتحدة، أجاب بوتين، قائلا: "ننطلق من حقيقة أن هذا الإمداد من الولايات المتحدة، وبعض الدول الأخرى مرتبط بتعويض خسائر هذه المعدات العسكرية، ولا يوجد شيء جديد هنا ولا يغير أي شيء من حيث الجوهر".
وأشار إلى أنه في وقت بدء العملية الخاصة الروسية، كان لدى الجيش الأوكراني ما يقرب من 515 نظاما صاروخيا، تم تدمير 380 منها، ولكن تم استعادة بعضها أو سحبت من المستودعات، والآن تمتلك كييف حوالي 360 وحدة من هذه المعدات.