عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220605/تخوف-أمريكي-من-عواقب-غير-متوقعة-لقرار-بايدن-بشأن-أوكرانيا-1063104201.html
تخوف أمريكي من عواقب "غير متوقعة" لقرار بايدن بشأن أوكرانيا
تخوف أمريكي من عواقب "غير متوقعة" لقرار بايدن بشأن أوكرانيا
وصف تقرير إعلامي قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن إرسال منظومة HIMARS MLRS إلى أوكرانيا أنه ينذر بعواقب لا يمكن التنبؤ بها على الأمن الدولي. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T04:30+0000
2022-06-05T04:30+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1061365620_0:0:1225:690_1920x0_80_0_0_3a8dca12f08254e3a0292af34bca38f4.jpg
وبحسب التقرير الذي نشرته مجلة "أميركان ثينكر" لكاتبه الخبير الجيوسياسي فرانسيس سيمبا، فإن قرار بايدن هذا ينذر بعواقب خطيرة.وأضاف إن الرئيس الأمريكي قال في البداية إن واشنطن لن تزود أوكرانيا بالصواريخ لشن ضربات ضد روسيا، ومع ذلك، بعد بضعة أيام، غير رأيه وأعلن قرارا "بتزويد الأوكرانيين بأنظمة صاروخية وذخيرة أكثر حداثة".وأشار المؤلف إلى أنه "بالطبع، عندما تتلقى القوات الأوكرانية هذه الأنظمة الصاروخية، فلن يمنعها شيء من ضرب أهداف على الأراضي الروسية".وأشار الخبير إلى أن مثل هذا الانعكاس في سياسة بايدن حدث على الفور بعد أن دعمت الولايات المتحدة دخول فنلندا والسويد إلى الناتو. ذكر أنه في وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة الاتفاق على إمداد أوكرانيا بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة HIMARS ، بشرط ألا تستخدمها كييف لضرب الأراضي الروسية. ووعد رئيس أوكرانيا فلادديمير زيلينسكي علنا بالامتثال لهذا المطلب. في الوقت نفسه، لم يستبعد نائب البرلمان الأوكراني، إيغور تشيرنيف، إمكانية شن ضربات على الأراضي الروسية بالصواريخ التي قدمتها الولايات المتحدة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1061365620_0:0:999:749_1920x0_80_0_0_078aa05a62e234fd3a362f117afde801.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

تخوف أمريكي من عواقب "غير متوقعة" لقرار بايدن بشأن أوكرانيا

04:30 GMT 05.06.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ / الذهاب إلى بنك الصورقصف مواقع الجيش الأوكراني بصواريخ "باستيون" و"كاليبر"
قصف مواقع الجيش الأوكراني بصواريخ باستيون وكاليبر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وصف تقرير إعلامي قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن إرسال منظومة HIMARS MLRS إلى أوكرانيا أنه ينذر بعواقب لا يمكن التنبؤ بها على الأمن الدولي.
وبحسب التقرير الذي نشرته مجلة "أميركان ثينكر" لكاتبه الخبير الجيوسياسي فرانسيس سيمبا، فإن قرار بايدن هذا ينذر بعواقب خطيرة.
وأضاف إن الرئيس الأمريكي قال في البداية إن واشنطن لن تزود أوكرانيا بالصواريخ لشن ضربات ضد روسيا، ومع ذلك، بعد بضعة أيام، غير رأيه وأعلن قرارا "بتزويد الأوكرانيين بأنظمة صاروخية وذخيرة أكثر حداثة".
واستشهد مؤلف المنشور بكلمات مصدر من إدارة بايدن، مفادها أنهم سيكونون قادرين على "إصابة أهداف على مسافة تصل إلى 80 كيلومترا".
وأشار المؤلف إلى أنه "بالطبع، عندما تتلقى القوات الأوكرانية هذه الأنظمة الصاروخية، فلن يمنعها شيء من ضرب أهداف على الأراضي الروسية".
وأشار الخبير إلى أن مثل هذا الانعكاس في سياسة بايدن حدث على الفور بعد أن دعمت الولايات المتحدة دخول فنلندا والسويد إلى الناتو.
واختتم المؤلف بالقول: "لا يسع المرء إلا أن يخمن كيف سينتهي كل شيء".
ذكر أنه في وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة الاتفاق على إمداد أوكرانيا بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة HIMARS ، بشرط ألا تستخدمها كييف لضرب الأراضي الروسية. ووعد رئيس أوكرانيا فلادديمير زيلينسكي علنا بالامتثال لهذا المطلب. في الوقت نفسه، لم يستبعد نائب البرلمان الأوكراني، إيغور تشيرنيف، إمكانية شن ضربات على الأراضي الروسية بالصواريخ التي قدمتها الولايات المتحدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس03:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала