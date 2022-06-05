عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220605/تفكيك-شبكة-إجرامية-تستغل-القاصرين-لتهريب-المخدرات-في-مليلية-الإسبانية-1063105958.html
تفكيك شبكة إجرامية تستغل القاصرين لتهريب المخدرات في مليلية الإسبانية
تفكيك شبكة إجرامية تستغل القاصرين لتهريب المخدرات في مليلية الإسبانية
فككت عناصر الحرس المدني في مليلية الإسبانية، شبكة إجرامية متخصصة في تهريب الحشيش والاتجار في البشر. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T07:15+0000
2022-06-05T07:15+0000
أخبار المغرب اليوم
إسبانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/1049007825_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_62445e4b8cbafe0004b76858ce67181d.jpg
وكما أفادت "هيبا بريس" المغربية حسب المصادر ذاتها أن الشبكة الإجرامية كانت تجند قاصرين فقراء لاستخدامهم في أغراض غير مشروعة تتعلق بالاتجار بالمخدرات وتهريبها من المغرب عبر السياج الحدودي. ومكنت هذه العملية تضيف المصادر ذاتها من توقيف 24 شخصا يحملون الجنسية الإسبانية ويقيمون في مدينة مليلية، وأغلبهم لديهم سوابق جنائية واسعة، تنسب إليهم جرائم الاتجار بالبشر والتنظيم الإجرامي وجرائم الاتجار بالمخدرات المستمرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/المغرب-وإسبانيا-يعيدان-فتح-الحدود-أمام-العاملين-في-سبتة-ومليلة-1062936867.html
أخبار المغرب اليوم
إسبانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/1049007825_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c9bd31c9515baf33d8a6591a1676cbc0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, إسبانيا

تفكيك شبكة إجرامية تستغل القاصرين لتهريب المخدرات في مليلية الإسبانية

07:15 GMT 05.06.2022
© AFP 2022 / Mosa'ab Elshamyمحاولة الآلاف من المهاجرين الوصول إلى جيب سبتة الإسبانية، الواقع شمال المغرب، 18 مايو 2021
محاولة الآلاف من المهاجرين الوصول إلى جيب سبتة الإسبانية، الواقع شمال المغرب، 18 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© AFP 2022 / Mosa'ab Elshamy
تابعنا عبرTelegram
فككت عناصر الحرس المدني في مليلية الإسبانية، شبكة إجرامية متخصصة في تهريب الحشيش والاتجار في البشر.
وكما أفادت "هيبا بريس" المغربية حسب المصادر ذاتها أن الشبكة الإجرامية كانت تجند قاصرين فقراء لاستخدامهم في أغراض غير مشروعة تتعلق بالاتجار بالمخدرات وتهريبها من المغرب عبر السياج الحدودي.
ومكنت هذه العملية تضيف المصادر ذاتها من توقيف 24 شخصا يحملون الجنسية الإسبانية ويقيمون في مدينة مليلية، وأغلبهم لديهم سوابق جنائية واسعة، تنسب إليهم جرائم الاتجار بالبشر والتنظيم الإجرامي وجرائم الاتجار بالمخدرات المستمرة.
الحاجز الفاصل بين المدينة المغربية الفنيدق والمدينة المغربية المحتلة (من قبل إسبانيا) سبتة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
المغرب وإسبانيا يعيدان فتح الحدود أمام العاملين في سبتة ومليلة
31 مايو, 16:55 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала