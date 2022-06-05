https://arabic.sputniknews.com/20220605/تفكيك-شبكة-إجرامية-تستغل-القاصرين-لتهريب-المخدرات-في-مليلية-الإسبانية-1063105958.html
تفكيك شبكة إجرامية تستغل القاصرين لتهريب المخدرات في مليلية الإسبانية
تفكيك شبكة إجرامية تستغل القاصرين لتهريب المخدرات في مليلية الإسبانية
فككت عناصر الحرس المدني في مليلية الإسبانية، شبكة إجرامية متخصصة في تهريب الحشيش والاتجار في البشر. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T07:15+0000
2022-06-05T07:15+0000
2022-06-05T07:15+0000
أخبار المغرب اليوم
إسبانيا
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وكما أفادت "هيبا بريس" المغربية حسب المصادر ذاتها أن الشبكة الإجرامية كانت تجند قاصرين فقراء لاستخدامهم في أغراض غير مشروعة تتعلق بالاتجار بالمخدرات وتهريبها من المغرب عبر السياج الحدودي. ومكنت هذه العملية تضيف المصادر ذاتها من توقيف 24 شخصا يحملون الجنسية الإسبانية ويقيمون في مدينة مليلية، وأغلبهم لديهم سوابق جنائية واسعة، تنسب إليهم جرائم الاتجار بالبشر والتنظيم الإجرامي وجرائم الاتجار بالمخدرات المستمرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/المغرب-وإسبانيا-يعيدان-فتح-الحدود-أمام-العاملين-في-سبتة-ومليلة-1062936867.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, إسبانيا
تفكيك شبكة إجرامية تستغل القاصرين لتهريب المخدرات في مليلية الإسبانية
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فككت عناصر الحرس المدني في مليلية الإسبانية، شبكة إجرامية متخصصة في تهريب الحشيش والاتجار في البشر.
وكما أفادت
"هيبا بريس" المغربية حسب المصادر ذاتها أن الشبكة الإجرامية كانت تجند قاصرين فقراء لاستخدامهم في أغراض غير مشروعة تتعلق بالاتجار بالمخدرات وتهريبها من المغرب عبر السياج الحدودي.
ومكنت هذه العملية تضيف المصادر ذاتها من توقيف 24 شخصا يحملون الجنسية الإسبانية ويقيمون في مدينة مليلية، وأغلبهم لديهم سوابق جنائية واسعة، تنسب إليهم جرائم الاتجار بالبشر والتنظيم الإجرامي وجرائم الاتجار بالمخدرات المستمرة.