https://arabic.sputniknews.com/20220605/تقرير-ألماني-يقترح-طريقة-لإنهاء-الأزمة-الأوكرانية-1063106146.html
تقرير ألماني يقترح طريقة لإنهاء الأزمة الأوكرانية
تقرير ألماني يقترح طريقة لإنهاء الأزمة الأوكرانية
أشار تقرير إعلامي ألماني إلى طريقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، واصفا الطريقة بأنها الوحيدة لإنهاء النزاع. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T07:13+0000
2022-06-05T07:13+0000
2022-06-05T07:13+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ففي حديث مع صحيفة "فيلت" الألمانية قال إدوارد لوتواك، المستشار السياسي في وزارة الخارجية والبنتاغون، إن الاستفتاءات في دونيتسك ولوغانسك يمكن أن تنهي الأزمة الأوكرانية.مضيفا أنه لا يمكن اعتبار الأسلحة النووية بأيدي روسيا ورقة رابحة.وأضاف أن "الروس هم أكبر دولة أوروبية. ولروسيا وجود ملموس في الشرق الأقصى والشرق الأوسط والقطب الشمالي والبحر الأسود، مما يجعلها لا تقهر". وتحدث الخبير أيضا عن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية ردا على العملية الخاصة في أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
تقرير ألماني يقترح طريقة لإنهاء الأزمة الأوكرانية
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أشار تقرير إعلامي ألماني إلى طريقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، واصفا الطريقة بأنها الوحيدة لإنهاء النزاع.
ففي حديث مع صحيفة "فيلت" الألمانية قال إدوارد لوتواك، المستشار السياسي في وزارة الخارجية والبنتاغون، إن الاستفتاءات
في دونيتسك ولوغانسك يمكن أن تنهي الأزمة الأوكرانية.
وقال الخبير: "كييف لا تستطيع أن ترفض اختيار الناس. هذا هو السبيل الوحيد للخروج من الصراع. هزيمة روسيا شيء خارج نطاق الخيال".
مضيفا أنه لا يمكن اعتبار الأسلحة النووية بأيدي روسيا ورقة رابحة.
وأضاف أن "الروس هم أكبر دولة أوروبية. ولروسيا وجود ملموس في الشرق الأقصى والشرق الأوسط والقطب الشمالي والبحر الأسود، مما يجعلها لا تقهر". وتحدث الخبير أيضا عن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية ردا على العملية الخاصة في أوكرانيا.