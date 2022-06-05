https://arabic.sputniknews.com/20220605/تقرير-أمريكي-يدعو-إدارة-بايدن-إلى-التصرف-بذكاء-والتوقف-عن-إنفاق-المال-والسلاح-في-أوكرانيا-1063111161.html
إعلام: اقتراح أمريكي من أجل الأزمة الأوكرانية
إعلام: اقتراح أمريكي من أجل الأزمة الأوكرانية
أشار تقرير إعلامي إلى أنه ينبغي على الولايات المتحدة التوقف عن ضخ الأسلحة والأموال في أوكرانيا والتفكير في استراتيجية أكثر ذكاء لحل النزاع. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T09:37+0000
2022-06-05T09:37+0000
2022-06-05T09:41+0000
أخبار أوكرانيا
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وبحسب ما كتب روس داوثيت في صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن الصراع في أوكرانيا قد ينتقل في المستقبل القريب إلى مرحلة مجمدة، وفي ظل هذه الظروف، يجب على الولايات المتحدة التخلي عن الدعم الواسع النطاق لسلطات كييف.وتابع: أن واشنطن يجب أن تتوقف عن تمويل أوكرانيا وحدها، بعد أن حصلت على دعم من الاتحاد الأوروبي.وأشار إلى أنه إذا كانت كييف وموسكو تتجهان نحو صراع مجمد لعدة سنوات، فسنحتاج إلى دفع أوكرانيا نحو الاستراتيجية العسكرية الأكثر واقعية، بدلا من الاستراتيجية العسكرية الأكثر طموحا.في وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة الاتفاق على إمداد أوكرانيا بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة HIMARS، بشرط ألا تستخدمها كييف لضرب الأراضي الروسية. ووعد رئيس أوكرانيا فلاديوديمير زيلينسكي علنًا بالامتثال لهذا المطلب. في الوقت نفسه، لم يستبعد نائب البرلمان الأوكراني، إيغور تشيرنيف، إمكانية شن ضربات على الأراضي الروسية بالصواريخ التي قدمتها الولايات المتحدة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
إعلام: اقتراح أمريكي من أجل الأزمة الأوكرانية
09:37 GMT 05.06.2022 (تم التحديث: 09:41 GMT 05.06.2022) تابعنا عبر
أشار تقرير إعلامي إلى أنه ينبغي على الولايات المتحدة التوقف عن ضخ الأسلحة والأموال في أوكرانيا والتفكير في استراتيجية أكثر ذكاء لحل النزاع.
وبحسب ما كتب روس داوثيت في صحيفة
"نيويورك تايمز"، فإن الصراع في أوكرانيا قد ينتقل في المستقبل القريب إلى مرحلة مجمدة، وفي ظل هذه الظروف، يجب على الولايات المتحدة التخلي عن الدعم الواسع النطاق لسلطات كييف.
وأضاف داوثيت قائلا: "في هذه الحالة، لا يمكن أن تكون خطتنا هي كتابة شيكات لا نهاية لها لكييف والسماح لهم بإملاء الغرض من استخدام أسلحتنا".
وتابع: أن واشنطن يجب أن تتوقف عن تمويل أوكرانيا وحدها، بعد أن حصلت على دعم من الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أنه إذا كانت كييف وموسكو تتجهان نحو صراع
مجمد لعدة سنوات، فسنحتاج إلى دفع أوكرانيا نحو الاستراتيجية العسكرية الأكثر واقعية، بدلا من الاستراتيجية العسكرية الأكثر طموحا.
في وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة الاتفاق على إمداد أوكرانيا بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة HIMARS، بشرط ألا تستخدمها كييف لضرب الأراضي الروسية. ووعد رئيس أوكرانيا فلاديوديمير زيلينسكي علنًا بالامتثال لهذا المطلب. في الوقت نفسه، لم يستبعد نائب البرلمان الأوكراني، إيغور تشيرنيف، إمكانية شن ضربات على الأراضي الروسية بالصواريخ التي قدمتها الولايات المتحدة.