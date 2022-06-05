https://arabic.sputniknews.com/20220605/توأمان-تحتفلان-بعيد-ميلادهما-الـ-102-فيديو-1063136669.html
توأمان تحتفلان بعيد ميلادهما الـ 102... فيديو
توأمان تحتفلان بعيد ميلادهما الـ 102... فيديو
احتفلت إلويز ليونز وشقيقتها التوأم، قبل أيام بعيد ميلادهما الـ 102، وهما تبدوان بصحة جيدة رفقة الأحفاد والأصدقاء. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T16:36+0000
2022-06-05T16:36+0000
2022-06-05T16:37+0000
منوعات
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واجتمع الناس في قرية غلينوود في أوفرلاند بارك بولاية كانساس الأمريكية لإقامة حفل عيد ميلاد إلويز وشقيقتها التي تقيم بعيدا، بحسب تلفزيون kktv.إلويز التي قالت، إنها رقصت في الحفلة ولم تستطع الإجابة على سؤال حول أفضل عيد ميلاد قضته، واكتفت بالقول: "هناك الكثير من أعياد الميلاد".كما قالت إنها لا تعلم سر عمرها الطويل بصحة جيدة لـ 102 عاما، لكن ابنها بول قال: "إنها تواجه بكل هدوء، هي شخص إيجابي، بالإضافة إلى تناولها كأس من الويسكي يوميا"، مضيفا "هذا أمر تواظب عليه منذ سنوات".يقول بول: "عندما ولدت أمي، كانوا قد بدأوا لتوهم في قيادة الطائرات. لا أستطيع أن أتخيل ذلك".وعلى الرغم من أن الأختين تعيشان بعيدا عن بعضهما البعض، قال الإثنان إنهما تخططان للقاء تقريبا على "زووم" خلال عطلة نهاية الأسبوع.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
توأمان تحتفلان بعيد ميلادهما الـ 102... فيديو
16:36 GMT 05.06.2022 (تم التحديث: 16:37 GMT 05.06.2022) تابعنا عبر
احتفلت إلويز ليونز وشقيقتها التوأم، قبل أيام بعيد ميلادهما الـ 102، وهما تبدوان بصحة جيدة رفقة الأحفاد والأصدقاء.
واجتمع الناس في قرية غلينوود في أوفرلاند بارك بولاية كانساس الأمريكية لإقامة حفل عيد ميلاد إلويز وشقيقتها التي تقيم بعيدا، بحسب تلفزيون kktv
.
إلويز التي قالت، إنها رقصت في الحفلة ولم تستطع الإجابة على سؤال حول أفضل عيد ميلاد قضته، واكتفت بالقول: "هناك الكثير من أعياد الميلاد".
كما قالت إنها لا تعلم سر عمرها الطويل بصحة جيدة لـ 102 عاما، لكن ابنها بول قال: "إنها تواجه بكل هدوء، هي شخص إيجابي، بالإضافة إلى تناولها كأس من الويسكي يوميا"، مضيفا "هذا أمر تواظب عليه منذ سنوات".
يقول بول: "عندما ولدت أمي، كانوا قد بدأوا لتوهم في قيادة الطائرات. لا أستطيع أن أتخيل ذلك".
وعلى الرغم من أن الأختين تعيشان بعيدا عن بعضهما البعض، قال الإثنان إنهما تخططان للقاء تقريبا على "زووم" خلال عطلة نهاية الأسبوع.