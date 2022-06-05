https://arabic.sputniknews.com/20220605/تونس-ارتفاع--أسعار-الاستهلاك-العائلي-بنسبة-09-خلال-مايو-1063137560.html
تونس... ارتفاع أسعار الاستهلاك العائلي بنسبة 0.9% خلال مايو
تونس... ارتفاع أسعار الاستهلاك العائلي بنسبة 0.9% خلال مايو
ارتفعت أسعار الاستهلاك العائلي في تونس خلال شهر مايو/ أيار الماضي بنسبة 0.9% حسبما أعلن المعهد الوطني التونسي للإحصاء. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T17:13+0000
2022-06-05T17:13+0000
2022-06-05T17:14+0000
العالم العربي
اقتصاد
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن معهد الإحصاء قوله إن أسعار الاستهلاك العائلي في تونس كانت قد ارتفعت بنسبة 1.4% في شهر أبريل/ نيسان و0.8% في مارس/ آذار 2022وأرجع المعهد هذا الاتفاع بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية بنسبة 2.5% وأسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات، والخدمات المنزلية بنسبة 1.2%. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,2 %.في السياق ذاته، شهدت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر المنقضي. ويعود ذلك وفق المعهد الوطني للإحصاء إلى للارتفاع المسجل في أسعار لحم البقر بنسبة 1.5% ولحم الضأن بنسبة 1.2 % والغلال الطازجة بنسبة 1.3% ومشتقات الحبوب بنسبة 1.0% والزيوت الغذائية بنسبة 1.0%، فيما تراجعت أسعار الخضر الطازجة بنسبة 3.6% وأسعار الأسماك بنسبة 0.9%.وفي وقت سابق، أكد ديوان الحبوب التونسي أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لم يصرف أي قروض للديوان خلال الفترة الحالية.ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة تونس أفريقيا الرسمية، نفت مديرة ديوان وزير الفلاحة التونسي، فاتن الخماسي، أن يكون البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية قد صرف قرضا بقيمة 150 مليون يورو لديوان الحبوب، كما يتداول، مؤكدة أن "تونس قدمت طلب تمويل في إطار مشروع متكامل لإصلاح منظومة الحبوب".
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العالم العربي, اقتصاد
تونس... ارتفاع أسعار الاستهلاك العائلي بنسبة 0.9% خلال مايو
17:13 GMT 05.06.2022 (تم التحديث: 17:14 GMT 05.06.2022) تابعنا عبر
ارتفعت أسعار الاستهلاك العائلي في تونس خلال شهر مايو/ أيار الماضي بنسبة 0.9% حسبما أعلن المعهد الوطني التونسي للإحصاء.
ونقلت قناة "نسمة"
التونسية عن معهد الإحصاء قوله إن أسعار الاستهلاك العائلي في تونس كانت قد ارتفعت بنسبة 1.4% في شهر أبريل/ نيسان و0.8% في مارس/ آذار 2022
وأرجع المعهد هذا الاتفاع بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية بنسبة 2.5% وأسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات، والخدمات المنزلية بنسبة 1.2%. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,2 %.
في السياق ذاته، شهدت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر المنقضي. ويعود ذلك وفق المعهد الوطني للإحصاء إلى للارتفاع المسجل في أسعار لحم البقر بنسبة 1.5% ولحم الضأن بنسبة 1.2 % والغلال الطازجة بنسبة 1.3% ومشتقات الحبوب بنسبة 1.0% والزيوت الغذائية بنسبة 1.0%، فيما تراجعت أسعار الخضر الطازجة بنسبة 3.6% وأسعار الأسماك بنسبة 0.9%.
وفي وقت سابق، أكد ديوان الحبوب التونسي أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لم يصرف أي قروض للديوان خلال الفترة الحالية.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة تونس أفريقيا الرسمية، نفت مديرة ديوان وزير الفلاحة التونسي، فاتن الخماسي، أن يكون البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية قد صرف قرضا بقيمة 150 مليون يورو لديوان الحبوب، كما يتداول، مؤكدة أن "تونس قدمت طلب تمويل في إطار مشروع متكامل لإصلاح منظومة الحبوب".