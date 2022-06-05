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https://arabic.sputniknews.com/20220605/ثقة-زائدة-تضع-رجلا-في-موقف-محرج-داخل-أنبوبفيديو-1063114312.html
ثقة زائدة تضع رجلا في موقف محرج داخل أنبوب...فيديو
ثقة زائدة تضع رجلا في موقف محرج داخل أنبوب...فيديو
تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطعا مصورا لرجل من منطقة أكتوبيه في كازاخستان وهو يختبر قدرته على الدخول في أنبوب قطره 400 مليميتر. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
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الرجل الذي قرر القيام بهذه الخطوة بدافع الفكاهة وجد نفسه في مأزق بعدما علق في الأنبوب.سارع بعدها رجال الإنقاذ لإخراجه بعدما ظل عالقا لفترة، ليرفض بعد إنقاذه الذهاب إلى المشفى للتأكد من سلامته، مدعيا أنه بخير.
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نادي الفيديو

ثقة زائدة تضع رجلا في موقف محرج داخل أنبوب...فيديو

10:33 GMT 05.06.2022 (تم التحديث: 10:50 GMT 05.06.2022)
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خط الغاز التيار الشمالي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© Sputnik . Ekaterina Solovjeva
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تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطعا مصورا لرجل من منطقة أكتوبيه في كازاخستان وهو يختبر قدرته على الدخول في أنبوب قطره 400 مليميتر.
الرجل الذي قرر القيام بهذه الخطوة بدافع الفكاهة وجد نفسه في مأزق بعدما علق في الأنبوب.
سارع بعدها رجال الإنقاذ لإخراجه بعدما ظل عالقا لفترة، ليرفض بعد إنقاذه الذهاب إلى المشفى للتأكد من سلامته، مدعيا أنه بخير.
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