https://arabic.sputniknews.com/20220605/ثقة-زائدة-تضع-رجلا-في-موقف-محرج-داخل-أنبوبفيديو-1063114312.html
ثقة زائدة تضع رجلا في موقف محرج داخل أنبوب...فيديو
ثقة زائدة تضع رجلا في موقف محرج داخل أنبوب...فيديو
تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطعا مصورا لرجل من منطقة أكتوبيه في كازاخستان وهو يختبر قدرته على الدخول في أنبوب قطره 400 مليميتر. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T10:33+0000
2022-06-05T10:33+0000
2022-06-05T10:50+0000
نادي الفيديو
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الرجل الذي قرر القيام بهذه الخطوة بدافع الفكاهة وجد نفسه في مأزق بعدما علق في الأنبوب.سارع بعدها رجال الإنقاذ لإخراجه بعدما ظل عالقا لفترة، ليرفض بعد إنقاذه الذهاب إلى المشفى للتأكد من سلامته، مدعيا أنه بخير.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
ثقة زائدة تضع رجلا في موقف محرج داخل أنبوب...فيديو
10:33 GMT 05.06.2022 (تم التحديث: 10:50 GMT 05.06.2022) تابعنا عبر
تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطعا مصورا لرجل من منطقة أكتوبيه في كازاخستان وهو يختبر قدرته على الدخول في أنبوب قطره 400 مليميتر.
الرجل الذي قرر القيام بهذه الخطوة بدافع الفكاهة وجد نفسه في مأزق بعدما علق في الأنبوب.
سارع بعدها رجال الإنقاذ لإخراجه بعدما ظل عالقا لفترة، ليرفض بعد إنقاذه الذهاب إلى المشفى للتأكد من سلامته، مدعيا أنه بخير.