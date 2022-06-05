https://arabic.sputniknews.com/20220605/خبيرعسكري-روسيا-حتى-الآن-لم-تخرج-عن-قواعد-الدفاع-عن-نفسها--1063112975.html
خبير عسكري: روسيا حتى الآن لم تخرج عن قواعد الدفاع عن نفسها
خبير عسكري: روسيا حتى الآن لم تخرج عن قواعد الدفاع عن نفسها
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": آخر تطورات الملف الروسي الأوكراني، تعزيزات عسكرية استعدادا لهجوم تركي بشمال سوريا، مسدس بابل وبندقية... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T10:11+0000
2022-06-05T10:11+0000
2022-06-05T10:27+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبيرعسكري :" روسيا حتى الأن لم تخرج عن قواعد الدفاع عن نفسها"
خبيرعسكري :" روسيا حتى الأن لم تخرج عن قواعد الدفاع عن نفسها"
لا تزال العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا مستمرة بتحقيق أهدافها وبحسب الخطة الموضوعة من قبل القوات الروسية، بينما يواصل الغرب ودوله التعزيزات العسكرية والإمدادات بكل أنواعها لكييف بغية إطالة أمد الحرب، ولا تكتفي هذه الدول بذلك فقط بل تزيد أيضا من تسليح ذاتها بحجة التهديد الروسي الذي قد يطالها، حيث طالب الرئيس البولندي من واشنطن تعزيز المساعدات العسكرية لبلاده بحجة المحافظة على أمن البلاد والدفاع عنها ضد أي هجوم روسي محتمل عليها.عن هذا الموضوع قال الخبيرالعسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط خلال مداخلة هاتفية لبرنامج شؤون عسكرية:من الذي يوقف الرصاصة الأولى لتركيا؟تواصل القوات التركية التعزيزات العسكرية استعدادا لهجوم محتمل على مواقع "قسد" بشمال سوريا، الهجوم التركي المتوقع حدوثه بأي لحظة يشهد اختلافا بالمواقف الدولية بين مؤيد ومعارض وأيضا اختلافا بين الفصائل السورية، طهران كانت أول من حذر أنقرة من هذا الهجوم واعتبرته تعدي على سيادة البلاد، وواشنطن هي الأخرى ترفض وبشدة التحرك العسكري التركي، بينما أعلنت القيادة التركية أنها لا تحتاج إلى إذن لبدء الهجوم.عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور فراس شبول لشؤون عسكرية:التفاصيل في الملف الصوتي
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محمد جمعة
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
خبير عسكري: روسيا حتى الآن لم تخرج عن قواعد الدفاع عن نفسها
10:11 GMT 05.06.2022 (تم التحديث: 10:27 GMT 05.06.2022) تابعنا عبر
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": آخر تطورات الملف الروسي الأوكراني، تعزيزات عسكرية استعدادا لهجوم تركي بشمال سوريا، مسدس بابل وبندقية الرافدين أسلحة عراقية بإنتاج محلي.
لا تزال العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا مستمرة بتحقيق أهدافها وبحسب الخطة الموضوعة من قبل القوات الروسية، بينما يواصل الغرب ودوله التعزيزات العسكرية والإمدادات بكل أنواعها لكييف بغية إطالة أمد الحرب، ولا تكتفي هذه الدول بذلك فقط بل تزيد أيضا من تسليح ذاتها بحجة التهديد الروسي الذي قد يطالها، حيث طالب الرئيس البولندي من واشنطن تعزيز المساعدات العسكرية لبلاده بحجة المحافظة على أمن البلاد والدفاع عنها ضد أي هجوم روسي محتمل عليها.
عن هذا الموضوع قال الخبيرالعسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط خلال مداخلة هاتفية لبرنامج شؤون عسكرية:
"إن الغرب لعب لعبة قذرة وكان بإمكانه أن يتجنب كل المأساة الحاصلة في أوكرانيا اليوم، فهو وبقيادة أمريكية استدرج روسيا إلى حرب استنزاف لكن موسكو عرفت كيف تتفلت من هذه الحرب وكيف تحقق أغراضها، القوات الروسية حتى هذه اللحظة ما زالت تتعامل وفق قواعد الدفاع عن الأمن القومي لبلادها وتعاملت خلال العملية العسكرية بكل إنسانية".
من الذي يوقف الرصاصة الأولى لتركيا؟
تواصل القوات التركية التعزيزات العسكرية استعدادا لهجوم محتمل على مواقع "قسد" بشمال سوريا، الهجوم التركي المتوقع حدوثه بأي لحظة يشهد اختلافا بالمواقف الدولية بين مؤيد ومعارض وأيضا اختلافا بين الفصائل السورية، طهران كانت أول من حذر أنقرة من هذا الهجوم واعتبرته تعدي على سيادة البلاد، وواشنطن هي الأخرى ترفض وبشدة التحرك العسكري التركي، بينما أعلنت القيادة التركية أنها لا تحتاج إلى إذن لبدء الهجوم.
عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور فراس شبول لشؤون عسكرية:
"إن مايحدث اليوم هو تخطيط أمريكي في محاولة لإشغال روسيا عن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وإن الاعتراض الإيراني على هذا الهجوم هو ليس الأول من نوعه فطهران كانت ولا تزال تعترض على الهجمات التركية على الأراضي السورية وتعتبرها تعديا على سيادة البلد، وإذا لم يكن هذا بتخطيط أمريكي فهو توريط للعقلية التركية الأردوغانية".