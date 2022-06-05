https://arabic.sputniknews.com/20220605/خبيرعسكري-روسيا-حتى-الآن-لم-تخرج-عن-قواعد-الدفاع-عن-نفسها--1063112975.html

خبير عسكري: روسيا حتى الآن لم تخرج عن قواعد الدفاع عن نفسها

خبير عسكري: روسيا حتى الآن لم تخرج عن قواعد الدفاع عن نفسها

نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": آخر تطورات الملف الروسي الأوكراني، تعزيزات عسكرية استعدادا لهجوم تركي بشمال سوريا، مسدس بابل وبندقية... 05.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-05T10:11+0000

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راديو

شؤون عسكرية

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خبيرعسكري :" روسيا حتى الأن لم تخرج عن قواعد الدفاع عن نفسها" خبيرعسكري :" روسيا حتى الأن لم تخرج عن قواعد الدفاع عن نفسها"

لا تزال العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا مستمرة بتحقيق أهدافها وبحسب الخطة الموضوعة من قبل القوات الروسية، بينما يواصل الغرب ودوله التعزيزات العسكرية والإمدادات بكل أنواعها لكييف بغية إطالة أمد الحرب، ولا تكتفي هذه الدول بذلك فقط بل تزيد أيضا من تسليح ذاتها بحجة التهديد الروسي الذي قد يطالها، حيث طالب الرئيس البولندي من واشنطن تعزيز المساعدات العسكرية لبلاده بحجة المحافظة على أمن البلاد والدفاع عنها ضد أي هجوم روسي محتمل عليها.عن هذا الموضوع قال الخبيرالعسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط خلال مداخلة هاتفية لبرنامج شؤون عسكرية:من الذي يوقف الرصاصة الأولى لتركيا؟تواصل القوات التركية التعزيزات العسكرية استعدادا لهجوم محتمل على مواقع "قسد" بشمال سوريا، الهجوم التركي المتوقع حدوثه بأي لحظة يشهد اختلافا بالمواقف الدولية بين مؤيد ومعارض وأيضا اختلافا بين الفصائل السورية، طهران كانت أول من حذر أنقرة من هذا الهجوم واعتبرته تعدي على سيادة البلاد، وواشنطن هي الأخرى ترفض وبشدة التحرك العسكري التركي، بينما أعلنت القيادة التركية أنها لا تحتاج إلى إذن لبدء الهجوم.عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور فراس شبول لشؤون عسكرية:التفاصيل في الملف الصوتي

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2022

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