https://arabic.sputniknews.com/20220605/خبير-تلقي-كييف-صواريخ-تهدد-أمن-روسيا-سيؤدي-الى-استهداف-عسكري-لكل-أوكرانيا--1063115802.html
خبير: تلقي كييف صواريخ تهدد أمن روسيا سيؤدي الى استهداف عسكري لكل أوكرانيا
خبير: تلقي كييف صواريخ تهدد أمن روسيا سيؤدي الى استهداف عسكري لكل أوكرانيا
تتناول حلقة اليوم من البرنامج ما صرح به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنه إذا تلقت كييف صواريخ بعيدة المدى فإن روسيا ستتحرك وستضرب مواقع كانت خارج دائرة... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T10:57+0000
2022-06-05T10:57+0000
2022-06-05T10:57+0000
راديو
حول العالم
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خبير: تلقي كييف صواريخ تهدد أمن روسيا سيؤدي الى استهداف عسكري لكل أوكرانيا
خبير: تلقي كييف صواريخ تهدد أمن روسيا سيؤدي الى استهداف عسكري لكل أوكرانيا
يقول الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور كمال جفا، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي ..
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عماد الطفيلي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
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خبير: تلقي كييف صواريخ تهدد أمن روسيا سيؤدي الى استهداف عسكري لكل أوكرانيا
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تتناول حلقة اليوم من البرنامج ما صرح به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنه إذا تلقت كييف صواريخ بعيدة المدى فإن روسيا ستتحرك وستضرب مواقع كانت خارج دائرة الاستهداف حتى الآن، كما أن القوات الجوية الروسية تتعامل بسهولة مع الأسلحة الأمريكية الجديدة في أوكرانيا و"تطحنها كالمكسرات"، حيث دمّرت العشرات منها حتى الآن.
يقول الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور كمال جفا، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
" أعتقد أن العملية العسكرية الروسية في الشهر الأخير، اقتصرت على شرق أوكرانيا، لكن لو أن كييف تلقت هذه الصواريخ، وشكلت تهديدا للأمن القومي الروسي، بتقديري سينتقل الاستهداف العسكري الروسي إلى الغرب الأوكراني كله، وستكون كل الأراضي الأوكرانية مستباحة، سواء مراكز القيادة السياسية والعسكرية، وكذلك كل المطارات، بما فيها مطار كييف المدني، وربما سيتم شل حركة الطيران المدني في أوكرانيا".
التفاصيل في الملف الصوتي ..