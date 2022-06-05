https://arabic.sputniknews.com/20220605/خبير-عسكري-لا-مصلحة-بإشعال-الجبهة-الجنوبية-وإسرائيل-لن-تتحمل-تداعيات-الحرب-1063133557.html

خبير عسكري: لا مصلحة بإشعال الجبهة الجنوبية وإسرائيل لن تتحمل تداعيات الحرب

خبير عسكري: لا مصلحة بإشعال الجبهة الجنوبية وإسرائيل لن تتحمل تداعيات الحرب

أشار رئيس مركز "الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة"، العميد الركن المتقاعد هشام جابر، أن الطرفين اللبناني والإسرائيلي حريصان على عدم إشعال الجبهة. 05.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-05T15:59+0000

2022-06-05T15:59+0000

2022-06-05T15:59+0000

لبنان

إسرائيل

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وقال جابر ل"سبوتنيك" إن "الباخرة إنرجي باور" مختصة بالتنقيب عن الغاز، وقد عبرت قناة السويس وهي قادمة حتماً للتنقيب والمباشرة بالتنقيب عن النفط في حقل كاريش تحديداً وهو الحقل المتنازع عليه مع لبنان"، لافتاً إلى أنه ليس لدى إسرائيل الحق بأن تبدأ بشفط الغاز من حقل كاريش.وأوضح جابر، أنه "لا يوجد صفقة، موقف لبنان الرسمي مخالف للدراسة التي أعدتها قيادة الجيش وتحديداً العميد بسام ياسين رئيس الوفد المفاوض مع الجانب الإسرائيلي في الناقورة بإشراف الأمم المتحدة، كلنا نعلم الوفد اللبناني كانت دراسته موثقة وواضحة ومتينة جداً إنما مع الأسف تبين أن لبنان الرسمي الممثل بالترويكا الرئاسية له موقف آخر وتساهل وقال إنهم مستعدين للمفاوضة على الخط 29 وإن هناك في حقل كاريش مناطق متنازع عليهم من الممكن التفاهم معهم، وهذا الموضوع تولاه المبعوث الأمريكي، هناك ضغط أمريكي والسلطة السياسية لها مصالح مع أمريكا وتحاول أن ترضيها".وعن ردة فعل الجانب اللبناني، رأى جابر أن "الجانب الرسمي ليس لديه وسائل ليرد غير الشكوى للأمم المتحدة، ولا أرى أن الجيش اللبناني سيتدخل عسكرياً ويقصف هذه الباخرة لأن قوتنا ضعيفة"، متسائلاً:"هل سيقف "حزب الله" متفرجاً أم سيقوم بعمل ما، لأن أمين عام الحزب صرح أكثر من مرة وقال إنه لن نفرط بالثروة النفطية، وإسرائيل تعلم أن "حزب الله" يمتلك صواريخ أرض بحر ياخونت روسية وهي دقيقة، ويملك قوة بحرية فهل سيقوم بقصف الباخرة أو تحريك زوارقه البحريه للتحرك في المياه الإقليمية البحرية لتهديد الباخرة، أو أن تقوم بعملية ما ولو صغيرة لتوقفها هذا سؤال لا يمكن الإجابة عنه، وإسرائيل تترقب هذا الموضوع وحتماً إذا ضربت الباخرة سترد".كما شدد على أن "موسكو أبلغت إسرائيل أكثر من مرة ومنذ زمن بعدم اللعب بالنار وفتح جبهة جنوب لبنان، لأنها إذا فتحت ستفتح الجبهة السورية ولن يقف الجانب الروسي العسكري موقف المتفرج حتماً".ورأى جابر أن "الجانبين ليس لهما مصلحة في إشعال الحرب أتصور في أغلب الظن ولكن لا يمكن معرفة من يبدأ"، مشيراً إلى أن "الباخرة حتماً محمية من البحرية الإسرائيلية، فأي ضربة للباخرة سيكون هناك رد من البحرية الإسرائيلية التي تحيط وتحمي الباخرة، وهناك عدد من الفرضيات منها، ألا يقصف "حزب الله" الباخرة بصواريخ من الممكن أن يرسل زوارق تضع عبوات على الباخرة وممكن ألا تؤدي إلى ضرر إلا أنها توقف عملية التنقيب يعني من الممكن أن يقوم بعملية خفيفة لتوقيف التنقيب".وختم جابر قائلاً: إن "الباخرة بحاجة إلى يومين لتصل وحتماً سيكون هناك استنفار من الجانبين اللبناني والإسرائيلي وعندما نقول استنفار سنترقب من سيكون البادئ بالطلقة الأولى".

https://arabic.sputniknews.com/20220605/إعلام-تثبيت-مواقع-سفن-إسرائيلية-في-حقل-كاريش-المتنازع-عليه-1063118509.html

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