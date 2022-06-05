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https://arabic.sputniknews.com/20220605/خبير-مخزون-الأسلحة-الغربية-في-أوكرانيا-تم-استنزافه-ولم-يحقق-أي-أهداف-1063126682.html
خبير: مخزون الأسلحة الغربية في أوكرانيا تم استنزافه ولم يحقق أي أهداف
خبير: مخزون الأسلحة الغربية في أوكرانيا تم استنزافه ولم يحقق أي أهداف
قال العميد ركن عمر معربوني الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني، إن الأسلحة الغربية وعلى رأسها الأمريكية التي قدمها الغرب إلى أوكرانيا لم تحقق أهدافها على... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T13:30+0000
2022-06-05T13:31+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وأضاف الخبير العسكري في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن سير المعركة لم يرتبط أبدا بهذه الأسلحة.وأشار إلى أن الأسلحة الروسية حسب القياسات العسكرية، حولتها بالفعل إلى ما يشبه "المكسرات"، كما عبر عن ذلك الرئيس الروسي بوتين.وأوضح معربوني أن من يستنزف الآن هو الغرب، فالمخزون العسكري من أسلحتهم يتم استنزافه.أما على المستوى السياسي، لفت الخبير إلى أن هذه الأزمة أفرزت شبكة تواصل كبيرة بين روسيا وعدد من المحاور منها دول بريكس، وغيرها، فضلا عن البعد الاقتصادي وموجة التضخم التي يعاني منها الغرب الأوروبي والأمريكي، على حد قوله.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/بوتين-حول-الأسلحة-الأمريكية-المرسلة-إلى-أوكرانيا-طحناها-كالمكسرات-1063087652.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

خبير: مخزون الأسلحة الغربية في أوكرانيا تم استنزافه ولم يحقق أي أهداف

13:30 GMT 05.06.2022 (تم التحديث: 13:31 GMT 05.06.2022)
© Photo / U.S. Army Europeجنود الجيش الأوكراني
جنود الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© Photo / U.S. Army Europe
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قال العميد ركن عمر معربوني الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني، إن الأسلحة الغربية وعلى رأسها الأمريكية التي قدمها الغرب إلى أوكرانيا لم تحقق أهدافها على الإطلاق، بل على العكس يتعرض مخزون الأسلحة الغربية للاستنزاف.
وأضاف الخبير العسكري في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن سير المعركة لم يرتبط أبدا بهذه الأسلحة.
بوتين خلال افتتاح منتدى آرميا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
بوتين حول الأسلحة الأمريكية المرسلة إلى أوكرانيا: طحناها كالمكسرات
أمس, 16:21 GMT
وأشار إلى أن الأسلحة الروسية حسب القياسات العسكرية، حولتها بالفعل إلى ما يشبه "المكسرات"، كما عبر عن ذلك الرئيس الروسي بوتين.
وأوضح معربوني أن من يستنزف الآن هو الغرب، فالمخزون العسكري من أسلحتهم يتم استنزافه.
أما على المستوى السياسي، لفت الخبير إلى أن هذه الأزمة أفرزت شبكة تواصل كبيرة بين روسيا وعدد من المحاور منها دول بريكس، وغيرها، فضلا عن البعد الاقتصادي وموجة التضخم التي يعاني منها الغرب الأوروبي والأمريكي، على حد قوله.

كما أكد أن قرار أوكرانيا لا يصدر من كييف، وإنما من عواصم أخرى معروفة، وهي العواصم التي تلعب بورقة أوكرانيا، مما يجعل مسألة الوصول لحل سلمي أمر مستبعد والكلمة الآن للميدان.

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