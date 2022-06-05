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خلال 35 دقيقة فقط.. كوريا الشمالية تطلق 8 صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان
https://arabic.sputniknews.com/20220605/خلال-35-دقيقة-فقط-كوريا-الشمالية-تطلق-8-صواريخ-باليستية-باتجاه-بحر-اليابان-1063103274.html
خلال 35 دقيقة فقط.. كوريا الشمالية تطلق 8 صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان
خلال 35 دقيقة فقط.. كوريا الشمالية تطلق 8 صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان
قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، إن كوريا الشمالية أطلقت ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى من موقعين على الأقل باتجاه... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T01:46+0000
2022-06-05T01:46+0000
كوريا الشمالية
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في وقت سابق اليوم، ذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن كوريا الديمقراطية أطلقت صباح الأحد صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان.وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان، إن "الجيش الكوري الجنوبي اليوم 5 يونيو في الوقت بين الساعة (9.08 إلى 9.43 بالتوقيت المحلي) (من 03.08 إلى 03.43 بتوقيت موسكو) سجل ثماني عمليات إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى من قبل كوريا الشمالية من منطقة مطار سونان في بيونغ يانغ وأماكن أخرى".وهذه هي المرة الثامنة عشرة التي يتم فيها إطلاق صاروخ كوري شمالي هذا العام .وفي الأسبوع الماضي فقط، أطلقت بيونغ يانغ عدة تجارب صاروخية في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لجارتها كوريا الجنوبية واليابان.وتحظر الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إجراء تجارب للأسلحة الباليستية والنووية، وكانت قد فرضت عقوبات صارمة عليها بعد تجارب سابقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-باتجاه-بحر-اليابان-1063103037.html
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كوريا الشمالية

خلال 35 دقيقة فقط.. كوريا الشمالية تطلق 8 صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان

01:46 GMT 05.06.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNSمركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
مركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
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قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، إن كوريا الشمالية أطلقت ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى من موقعين على الأقل باتجاه بحر اليابان وفي مدة لا تتجاوز 35 دقيقة.
في وقت سابق اليوم، ذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن كوريا الديمقراطية أطلقت صباح الأحد صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان.
وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان، إن "الجيش الكوري الجنوبي اليوم 5 يونيو في الوقت بين الساعة (9.08 إلى 9.43 بالتوقيت المحلي) (من 03.08 إلى 03.43 بتوقيت موسكو) سجل ثماني عمليات إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى من قبل كوريا الشمالية من منطقة مطار سونان في بيونغ يانغ وأماكن أخرى".
كوريا الشمالية تختبر سلاح نووي تكتيكي، 17 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
00:37 GMT
وهذه هي المرة الثامنة عشرة التي يتم فيها إطلاق صاروخ كوري شمالي هذا العام .
وفي الأسبوع الماضي فقط، أطلقت بيونغ يانغ عدة تجارب صاروخية في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لجارتها كوريا الجنوبية واليابان.
وتحظر الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إجراء تجارب للأسلحة الباليستية والنووية، وكانت قد فرضت عقوبات صارمة عليها بعد تجارب سابقة.
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